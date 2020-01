Habló la ex del médico acusado por abuso y ya liberado: "Daniel está deprimido y quiere morirse"

Foto de perfil del Facebook de Gabriela Brizuela, ex pareja y madre del hijo de Mereles.

Durante la tarde del jueves 16 de enero, este medio publicó la liberación de un reconocido médico sanjuanino, identificado como Daniel Gustavo Mereles Tello, quien había sido acusado por una ex pareja -con la que estuvo unos meses- de haberla abusado sexualmente. El profesional estuvo detenido un tiempo hasta que el juez de la causa decidió otorgarle el sobreseimiento ya que no encontró pruebas suficientes para procesarlo. Después de unos días, la anterior pareja y madre del hijo de Mereles, Gabriela Brizuela, escribió un sentido posteo en su cuenta de Facebook en el que apuntó duramente contra la mujer denunciante y expresó un poco lo que tanto Daniel como su familia están viviendo actualmente.

"Con esa mujer, Cecilia Isabel Soria (la denunciante), tuvo una relación de meses, los cuales fueron de extorsión, manipulación y perjuicios moral y económico para Daniel... Lo acusó de violencia de género en junio y de abuso sexual en diciembre. Ella misma hizo dictar una perimetral y ella no la cumplía. Lo hostigaba en el trabajo, rompió a pedradas una ambulancia donde él trabaja, desvió un colectivo para que la llevara a un centro de salud para obligarlo a que la atendiera", comenzó relatando Gabriela.

Y dice que no sólo al médico lo hostigaba, sino que a ella y al hijo que tienen en común, también lo hacía. "Nosotros tenemos un negocio pero no podemos atenderlo porque nos hace denuncias anónimas. Se presentaba en mi trabajo queriendo hacerme escándalos y amenazando contra la integridad de mi hijo. A mi ex cuñada -y hermana de Mereles- intentó incendiarle la camioneta", afirmó.

Gabriela asegura que el resultado de un examen médico fue trascendental para darle la libertad a su ex esposo. Entre los resultados, habría dado que "tiene problemas psiquiátricos, padece de trastornos de personalidad con relatos dispersos y manifestaciones de violencia", dijo.

Lo peor para la familia de Mereles es que esta mujer "tiene carnet de discapacidad y, por ende, la Policía no la puede detener y la Justicia no la cita a responder por sus actos, pero sí puede viajar gratis en colectivo y hostigarnos y amenazarnos a nosotros", sostuvo Gabriela.

Finalmente, la madre del hijo de Mereles expresó que "Daniel actualmente está totalmente deprimido, con ataques de pánico y quiere morirse. Pido y le ruego a la Justicia que actúe porque nos va a matar a alguno de nosotros. Esto puede terminar en una tragedia".

Aquí la publicación: