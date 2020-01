Liberaron al médico cirujano sanjuanino acusado de violar a su ex pareja

El médico cirujano sanjuanino que fue detenido en diciembre pasado, luego de ser denunciado por presuntamente haber violado a su ex pareja, quedó en libertad. El juez Benedicto Correa, del Quinto Juzgado de Instrucción, no pudo comprobar los abusos a los que la presunta víctima hacía referencia y, por lo tanto, debió dictarle la falta de mérito.

Para tener en cuenta, la falta de mérito es una etapa intermedia entre el sobreseimiento definitivo -o la desvinculación de la causa- y el procesamiento. Por lo tanto, el profesional de la salud quedará en libertad pero seguirá siendo investigado por este delito tanto por el juez, como por la fiscal de la causa, Claudia Salica.

Es Daniel Gustavo Mereles Tello, de 52 años, quien no pudo ser encontrado culpable de la grave acusación realizada por su ex pareja, el pasado 19 de diciembre. Es la misma mujer que en junio último lo denunció por amenazas y lesiones. En esta primera denuncia, la mujer no mencionó ningún tipo de abuso y ésto ya resultaba extraño para la defensa del acusado. "Como puede ser que en junio lo denuncie por amenazas y lesiones, y en diciembre lo haga por unos abusos que ocurrieron antes de esa primera denuncia", explicó la defensa del sospechoso, Horacio Merino.

Sobre los presuntos abusos, la supuesta víctima había declarado que sucedieron entre abril y mayo de 2019, cuando presuntamente el médico la obligaba a mantener relaciones sexuales. Merino aseguró que la denunciante "estuvo internada por no estar bien psicológicamente. Incluso, en la denuncia había importantes irregularidades". También, no dudó en opinar respecto de por qué lo denunció: "Ella está obsesionada con él, es todo una venganza porque él -por el médico- ya no quería estar con ella. No se entiende cómo es que lo denuncia y después quiere verlo y le lleva comida a los calabozos de la Policía”.

La causa, en un primer momento, fue tomada por el Cuarto Juzgado de Instrucción, a cargo del juez Martín Heredia Zaldo, quien había ordenado la detención inmediata de Mereles. Luego, el caso cayó en manos del Quinto Juzgado de Instrucción, cuyo magistrado, Benedicto Correa, era quien se encontraba de turno en la feria judicial. Como primera medida, decidió que el médico siga detenido en los calabozos de una comisaría hasta resolver su situación procesal. Finalmente, le dictó la falta de mérito y fue liberado durante la tarde del pasado miércoles.