Declaró el médico cirujano sanjuanino detenido y acusado de violar a su ex pareja

El médico cirujano sanjuanino que fue detenido en diciembre último, acusado de violar a su ex pareja, declaró este miércoles en tribunales. El juez Benedicto Correa, de turno en la feria, lo indagó por el delito de abuso sexual con acceso carnal y él se defendió alegando que jamás abusó de la mujer de 37 años, además apuntó a que ella tiene problemas mentales.

Daniel Gustavo Mereles Tello, de 52 años, estuvo un largo rato en compañía de su abogado defensor Horacio Merino ante el juez del Quinto Juzgado de Instrucción. Es por una denuncia que realizó su ex novia el 19 de diciembre pasado por supuestos abusos sexuales. La misma mujer ya lo había denunciado en junio último por lesiones y amenazas, causa penal por la cual una juez correccional dictó una orden judicial para que el profesional no acercara a ella.

En esa denuncia no mencionó los supuestos abusos, pero sí lo hizo en diciembre. La mujer aseguró en esta última presentación que sufrió sucesivos maltratos y era obligada por Mereles Tello a mantener relaciones sexuales. Esos hechos habrían ocurrido entre abril y mayo, dijeron fuentes del caso. Además, la víctima aseguró que como consecuencias de esos vejámenes padece problemas psicológicos.

El abogado Merino, defensor del médico, contó que “la denuncia no tiene fundamentos y hay graves irregularidades por la personalidad de la mujer. Mi cliente es inocente. Por eso pedí que citen a más testigos para conocer bien cómo era la relación de mi cliente con esta señora que hasta estuvo internada porque no está bien mentalmente. No se entiende cómo es que lo denuncia y después quiere verlo y le lleva comida a los calabozos de la Policía”. También señaló que Mereles Tello declaró que nunca abusó de la mujer y que la denuncia es una venganza porque ella esta obsesionada para que vuelvan a recomponer la relación.

Supuestamente existen informe psicológicos que respaldaron la sospecha de que la mujer sufrió ataques sexuales y en base a esas primeras pruebas el juez Martín Heredia Zaldo, que tomó la causa en un principio en el Cuarto Juzgado de Instrucción, ordenó la detención del médico. Su defensa sostiene que pedirán más pericias y nuevos testigos. Tras la indagatoria, el juez Benedicto Correa -de turno en la feria- dispuso que Mereles Tello continúe detenido en una dependencia policial hasta que resuelvan su situación procesal, señalaron fuentes del caso.