Amenazas y cinismo: los audios de una estafadora serial sanjuanina

Tiempo de San Juan pudo acceder a un material que estremece en solo escucharlo. En los audios la protagonista es una estafadora conocida de la provincia que tiene varias denuncias en su contra. Su nombre es Julieta Ovando, y ha participado en la organización de cursos truchos sin su correspondiente aval, como así también en la venta de casas prefabricadas de índole privada que nada tienen que ver con el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV).

Desde cursos de masoterapia a otros como auxiliar a bordo, la mecánica empieza con un fuerte trabajo en redes sociales con perfiles que luego se borraban. Lo mismo ocurre con aquellos dedicados a la construcción. Las víctimas aseguran que "tiene una habilidad de mentir increíble" y que en la puerta de la Central de Policía les juró que no podía devolverles el dinero porque "ya se lo había mandado a los estafadores en Buenos Aires".

En los audios Ovando le garantiza a su ex clienta que “ya estamos terminando con tu casa, solamente estamos esperando las puertas y las ventanas, así que quédate tranquila” pero días después la amabilidad quedó de lado cuando la estafadora fue denunciada por la víctima porque esa casa nunca llegó. En ese momento fue cuando Ovando agredió con cierto cinismo a su antigua clienta.

“Que risa que me da cul***, y bueno así como vos me decís que me va a ir mal gila, a vos te va a ir peor porque no sabes quién soy yo, ni de dónde vengo, ni quienes están atrás mio, así que la mejor, la mejor loca, no hay ningún problema, no te hagas problema que en la calle se arreglan las cosas” afirmó.