Muerto en Villa Obrera: van descartando el asesinato

No presentaba signos de violencia y padecía de epilepsia, según la Policía. No había desorden adentro. La puerta principal del departamento estaba con llave. Todo esto lleva, en principio, a la conclusión de que Blas Xavier Villegas Díaz no fue asesinado.

Todavía falta el resultado de la autopsia, pero los primeros datos aportados por el informe del médico legista y de los investigadores del caso que trabajaron en el lugar van despejando las dudas en torno a la misteriosa muerte de Villegas Díaz, de 25 años, revelaron jefes policiales. El obrero de la construcción fue encontrado sin vida este jueves en la mañana en el pequeño departamento que alquilaba en una propiedad de calle El Baqueano en Villa Obrera.

Su novia no lo veía desde el lunes a la noche. El muchacho vivía solo. Sus vecinas llamaron a la Policía a raíz de que percibían un olor nauseabundo que salía del departamento. Esto motivó a que se hicieran presentes los uniformados de la Seccional 30ma, que comprobaron que no contestaba nadie. Además la puerta estaba con llave. Ante la sospecha de que algo malo hubiese pasado con el joven, los policías treparon una pared trasera y entraron por la puerta del lavadero.

Así ingresaron al departamento y encontraron al joven muerto, boca abajo y sobre un colchón. Su cuerpo había entrado en estado de descomposición, eso dio a entender que llevaba muerto un tiempo largo. Existían dudas y hay quienes hablaron que podría tratarse de un asesinato.

A medida que empezaron a inspeccionar el lugar, empezaron a despejar dudas. Fuentes policías explicaron que no hallaron desorden dentro del departamento de dos ambientes ni tampoco faltantes de artefactos o pertenencias personales de la víctima, como su billetera. Eso permitió descartar el robo.

El hecho de que la puerta del departamento estuviera con llave, también indicó que la misma víctima la cerró por dentro. Por otro lado, estaba de pantalón corto y remera, como que se hubiese acostado sobre el colchón antes de su inesperado deceso.

El examen del médico legista reveló que no tenía heridas o lesiones externas y que en apariencias el muchacho sufrió una muerte por causas naturales. Estimaron que falleció 48 horas antes del hallazgo. Los policías confirmaron, a través de sus familiares, que Villegas Díaz sufría de epilepsia y le daban convulsiones.

Todo lleva a suponer que el muchacho de 25 años sufrió uno de sus ataques y murió sin que pudiera recibir ayuda, explicaron jefes policiales. Por eso el caso es investigado en el Tercer Juzgado Correccional, dado que la presunción es que fue una muerte sin asistencia médica. Lo que terminara de confirmar ésto será el informe forense a partir de la autopsia, lo podría conocerse este viernes a la mañana.