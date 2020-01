Rawson: secuestran tres vehículos robados en Mendoza en un taller, hay un prófugo

El dato no confirmado que recibieron los policías era que en ese taller de Rawson estaban desmantelando una camioneta robada. Esa sospecha se acrecentó más cuando supieron que el supuesto responsable del lugar ya había estado involucrado en este tipo de maniobras en 2013. Fue así que los efectivos de Robos y Hurtos de la Policía allanaron el galpón y se encontraron no sólo con ese vehículo, sino también otros dos rodados, todos con pedido de secuestro por robo en Mendoza. En el operativo no se localizó al dueño o encargado del local ser localizado, el que ahora es buscado.

El procedimiento de los investigadores de la sección Robos y Hurtos de la Dirección de Investigaciones se concretó el fin de semana pasado, pero el caso recién se conoció este jueves dado que continúan las pesquisas a raíz de que sospechan que pueden haber otros vehículos robados que pasaron por ese lugar.

Los policías al mando del subcomsiario Ramón Céspedes y el oficial principal José Cabrera venían haciendo averiguaciones días antes a partir de una información que les llegó. El dato revelaba que en un taller de autos de calle Doctor Ortega, casi Sarmiento, en Rawson, estaban desarmando una camioneta y que ésta supuestamente era robada. También mencionaban el nombre del encargado, quien en noviembre de 2013 fue vinculado en otro caso de cinco vehículos secuestrados que tenían los números de chasis y motor adulterados y que habían sido robados, algunos en San Juan y otros en Mendoza.

A partir de esas sospechas, los investigadores pidieron la orden de allanamiento al juez Benedicto Correa del Quinto Juzgado de Instrucción y realizaron el procedimiento el domingo último. Ahí encontraron una camioneta Toyota Hilux cabina simple que estaba casi desmantelada por completo, además de un Peugeot 405 y una Ford Ranger. Según la Policía, esos vehículos presentaban adulteración en los números de motores y estaban denunciados como robados en Mendoza. Fue por eso que secuestraron los rodados en el marco de una causa por presunto robo de automotores. El responsable, identificado como Hugo Amoroso, no estaba en el lugar, pero se libró la orden de detención en su contra, informaron fuentes del caso. Por el momento está prófugo, aseguraron.