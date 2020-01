Habló el padre acusado de retener su hijo y no devolvérselo a la madre: “El niño quería quedarse conmigo”

Así quedó Joel luego de la pedrada que le propinó el hermano de su ex mujer, en uno de los episodios de violencia que vivió el fin de semana.

Habló con Tiempo de San Juan, Joel Ignacio Díaz, el hombre acusado de retener a su hijo y que no devolvérselo a su ex mujer. Diaz contó su verdad y dijo que él fue a buscar a su hijo el pasado viernes porque la madre tenía que irse a trabajar. Él fue a las 17 horas y le dijo que lo pasara a buscar a la 1 (cuando ella salía del trabajo) o a las 5 (antes de que él se fuera a trabajar). La mujer nunca apareció y recién e las 6 de la mañana de ese sábado (día que no pudo ir a trabajar) le llamó y le dijo que se había quedado dormida.

Tras un sinfín de hechos, el nene finalmente se quedó todo el fin de semana con él y la madre recién lo buscó el lunes y Díaz explicó que, el hermano de la chica fue a buscar el niño, no ella en persona. Aseguró que en esas condiciones no se lo iba a dar a él y que pidió que lo vaya a buscar la madre. Tras cerrarle la puerta al tío del menor, Diaz dijo que el sujeto le tiró dos piedrazos a su casa. Enojado, Joel salió, lo persiguió y a los metros le propinó un piedrazo arriba de la ceja.

Mariana Aballay, madre del nene

El último martes a la noche, fue la primera vez que fue la policía a su casa, todas uniformadas de la Comisaría de la Mujer. Una oficial le informó que venían a buscar el niño para llevarlo con su mamá, el pequeño dijo en frente de todos que quería quedarse con él, la uniformada sin saber qué hacer ante la situación le llamó a la jueza y le comentó lo que pasaba y fue la misma magistrada la que dijo que se quedara con él. Todo, según el padre del pequeño.

Este miércoles los uniformados se hicieron nuevamente presentes en su casa con el mismo objetivo: llevarse el nene. El pequeño no se quería irse pero él le habló y lo convenció, apuntó. Finalmente el chico se fue con su mamá.

En todo momento, Joel dejó en claro que nunca tuvo problemas con el régimen de custodia que acordaron con su ex mujer. De igual modo, la acusó de generar problemas. Además, aseguró que siempre pagó la cuota alimentaria y que respetó los días de visita. Todos los acuerdos fueron de palabra, sentenció.

Video cuando fue atacado: