En tres robos de la última semana, se llevaron más de $6.000.000

Septiembre comenzó con algunos robos perpetrados en distintos domicilios sanjuaninos. Dos de ellos fueron millonarios y un tercero, de gran trascendencia no sólo por la suma de dinero que se llevaron sino por el modus operandi utilizado. A continuación, repasaremos los tres robos importantes de la última semana, los que en total llegan a una cifra superior a los $6.000.000.

El primero trascendió el pasado lunes. Fue en el domicilio de una empresaria sanjuanina, ubicado en calle 9 de Julio, entre Salta y España, en Capital. Según fuentes policiales, delincuentes entraron a su vivienda, sin forzar ningún ingreso y se llevaron 50.000 dólares, lo que llevado a pesos sería alrededor de $2.920.000.

El dinero estaba guardado en un cajón del placard de un dormitorio, relataron las fuentes. Al no mediar violencia para ingresar, los investigadores sospecharon que el ladrón podría ser algún allegado a la familia que tenía acceso a la vivienda y conocía los movimientos de cada uno de los moradores. La denuncia fue radicada en la Seccional Primera y se dio intervención al juez del Primer Juzgado de Instrucción. Por ahora no hay pistas concretas ni pruebas ciertas para sospechar de alguien en particular, de modo que por el momento no hay detenidos.

El segundo atraco fue en el hogar de una empleada doméstica. La trabajadora denunció que le robaron 53.000 dólares de la mesa de luz de su habitación.Suma que equivale a unos 2.964.767 de pesos. Según indicaron en la Fuerza, todo ocurrió mientras la propietaria se encontraba trabajando.

Ese dinero eran los ahorros que logró juntar a lo largo de quince años. Lo curioso es que la vivienda, ubicada sobre calle Ángel de Rojas, en Capital, no presentaba ningún signo de violencia, ni ningún acceso fue violentado. Es por eso que, al igual que el primer robo, la Policía sospecha que el delincuente sería del entorno de la víctima. Investiga personal policial de la Comisaría Cuarta.

Por último, el tercer robo ocurrió durante la mañana del pasado viernes. En cuestión de unos minutos, delincuentes asaltaron a un hombre, identificado como Ernesto Flores, cuando salía de su vivienda - ubicada por Boulevard Sarmiento, metros antes de Lateral de Ruta 40, en Rawson- en su auto Volkswagen Gol Trend. Fueron unos motochorros quienes lo interceptaron cuando cerraba el portón y le robaron el vehículo.

Tras este terrible hecho, la víctima radicó la denuncia en Comisaría Sexta y personal policial de la Brigada de Investigaciones Sur comenzó con la búsqueda del rodado. En horas de la siesta, los efectivos lo hallaron estacionado en el interior de la Villa Huarpe, en Pocito. Sin embargo, en su interior faltaban $188.000, que tenía guardados en una caja de cartón, debajo de uno de los asientos. Según denunció el propio damnificado, ese dinero pertenecía a una recaudación producto de la venta de cervezas Schneider, dijeron en la Fuerza.