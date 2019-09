El robo del año: justo ahora, roban 50.000 dólares a empresaria sanjuanina

En plena corrida bancaria y con la moneda estadounidense por las nubes, una empresaria sanjuanina sufrió el robo de nada más y nada menos que de 50.000 dólares del interior de su casa en Capital, revelaron fuentes policiales y judiciales. Es el robo más importante del año por el monto sustraído y hay desconcierto, dado que el dinero desapareció sin que haya mediado violencia.

Este monto en dólares, cuya moneda cotizó en el mercado cambiario a 58,41 pesos, equivale a la friolera suma de 2.920.000 pesos. Ese fue el dinero que le robaron a una empresaria Rosana D`Angelo, quien sería propietaria de una estación de servicio de GNC, revelaron en la Policía.

No se trató de un violento asalto o de los robos conocidos como “escruches” -mediante roturas de puertas o ventanas-, fue un simple hurto, explicaron. Es que no rompieron ni forzaron nada en la vivienda de la empresaria, situada en calle 9 de Julio, entre Salta y España, Capital, de acuerdo a fuentes de la investigación.

La señora descubrió la ausencia del dinero el sábado por la mañana y cree que lo sustrajeron el viernes último, informaron investigadores policiales. Los 50.000 dólares estaban guardados en un cajón del placard de un dormitorio, agregaron las fuentes.

Sospechan que el ladrón es algún allegado a la familia que tenía acceso a la vivienda y conocía los movimientos de cada uno de los moradores. La denuncia fue radicada en la Seccional 1ra y se dio intervención al juez del Primer Juzgado de Instrucción. Por ahora no hay pistas concretas ni pruebas ciertas para sospechar de alguien en particular, de modo que por el momento no hay detenidos.

Este es el robo más importante del año por el monto sustraído. El otro fue aquel perpetrado la madrugada del 30 de enero último contra la fábrica Ansilta, en la calle Necochea, Santa Lucía. Esa noche, delincuentes abrieron un boquete en el depósito de la empresa y se llevaron un total de 517 costosas prendas valuadas en más de 2.300.000 pesos.