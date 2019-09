Las últimas horas del adolescente pocitano antes de desaparecer

Hace 12 días que nadie sabe dónde está Alexis Páez, un adolescente de 14 años oriundo de Pocito, que desapareció después de pedir permiso para quedarse a jugar a la Play en la casa de un vecino el viernes 23 de agosto por la noche y nunca más regresó. A pesar de las especulaciones y la información que la Policía maneja, su madre, Andrea, está desesperada y en un esfuerzo que realizó ya varias veces recordó, punto por punto, los últimos momentos que estuvo con su hijo.

Según describe la madre, Alexis había permanecido el viernes por la tarde noche en una vivienda del Barrio Huarpes situada a dos casas de la suya, donde vivía Sebastián Fernandez, conocido como el 'Menduco', junto a su pareja Silvina y sus dos hijas. "Aunque mi hijo tiene 14 años y el Menduco es más grande, tiene como 24, se juntaban seguido por eso no me pareció raro que viniera ese viernes a preguntarme si se podía quedar hasta más tarde a jugar a los juegos en la Play", cuenta.

Esa noche, supuestamente, el menor de edad durmió en la casa vecina por lo que al día siguiente, el sábado 24, apenas Andrea se despertó se comunicó con Silvina para saber si su hijo estaba en su domicilio. "La llame temprano y me dijo que ella se estaba por ir a trabajar pero que Alexis seguía durmiendo. Entonces no me preocupé y esperé a que se levantara y viniera hasta mi casa", sostiene.

Sin embargo, eso no sucedió y pasado el mediodía fue ella misma hasta la casa de Fernández para buscar a su hijo pero no lo encontró, de hecho no había nadie. Nuevamente, se lanzó al teléfono e intentó saber dónde estaba Alexis a través de Silvina. "Me dijo que no sabía nada, que tal vez se había ido a otro lado y me cortó", aseguró la madre.

Desesperada, la mujer se movilizó para iniciar una búsqueda casera para luego radicar la denuncia en la Policía ese sábado por la tarde. "Estoy segura de que Silvina me mintió y que mi hijo no estaba ahí. No sé a dónde se lo habrá llevado el Menduco, pero quiero que aparezca", manifiesta Andrea sin querer referirse a la denuncia policial por un robo durante la madrugada del viernes ,que vincularía a su hijo.

"No sé si está bien o mal, en qué condiciones está. Si está en San Juan o Mendoza. Es un niño que está lejos de su casa y de su familia, no creo que se haya ido por decisión propia, él nunca hace algo así", expresa con angustia. Antes se había pronunciado sobre el tema: "Realmente no sé si mi hijo robó o no y tampoco sé si el "Menduco" vendía droga, yo nunca vi movimientos raros en esa casa, ni sospeché nada extraño de mi hijo".

Sobre la búsqueda que emprenden las fuerzas de seguridad interviene personal policial de la Seccional Sexta, de la Brigada Sur, de la Montada, Canes, Búsqueda de Personas, entre otras secciones, aunque aún no se han encontrado con rastros del menor, que den cuenta sobre su paradero.

Tanto la familia del joven desaparecido como la Policía desconfían y sospechan de Fernández y su mujer, que también desaparecieron sin dejar pista alguna. "Ellos están con él, se lo han llevado. Necesito que lo encuentren, no doy más", concluye la madre.