El trasfondo de la desaparición del adolescente pocitano

Ya pasaron 11 días de que Alexis Cano Paez, de 14 años, salió de su casa y no regresó nunca más. La familia teme que le haya pasado algo malo y apunta a un amigo, mientras tanto la Policía lo busca, pero a su vez los investigadores recogieron datos que les hace creer que el chico se fue por su propia voluntad. Hablan de que su desaparición podría tener un trasfondo vinculado a posibles ilícitos, en especial a un robo perpetrado en Chimbas.

Según su mamá, Andrea Paez, el muchacho salió el viernes 23 de agosto diciendo que se iba "a jugar a la Play" a la casa de un vecino y amigo y desde ese día desapareció. Ese amigo fue identificado como Sebastián Fernández, alias el "Menduco" (23), y vivía junto a su pareja, Silvana, en un hogar ubicado en el interior del barrio Huarpes, en Pocito, a dos casas de la vivienda de Alexis.

El "Menduco" junto a Silvina -y las dos hijas de ella- vivían allí hacía dos años. El misterio es que no sólo desapareció Alexis sino que, simultáneamente, también Fernández y su pareja "los tragó la tierra". Nadie sabe por dónde andan y la desesperación de la madre del adolescente se acrecienta cada día que pasa. De hecho, ya realizó algunas movilizaciones tanto en Tribunales como en la Comisaría Sexta -donde denunció la desaparición- para que agilicen la búsqueda de su hijo.

En la búsqueda del chiquito se encuentra trabajando personal policial de la Seccional Sexta, de la Brigada Sur, de la Montada, Canes, Búsqueda de Personas, entre otras secciones y aún no hay rastros del menor. Ya realizaron algunos allanamientos en distintos puntos donde podría estar, pero todos con resultados negativos.

Lo que sí, los efectivos lograron recabar bastante información sobre Alexis y, en especial, sobre la extraña relación que mantenía con el "Menduco" y su pareja. Relación de la cual Andrea, mamá del jovencito, desconocía por completo. De hecho así lo aseguró en comunicación con este medio. "Me dijo que se iba a jugar a la Play pero nada más. Desconozco si hacía otras cosas con ese hombre y con Silvana", afirmó.

Sin embargo, calificadas fuentes policiales aseguraron que el menor era utilizado como "un escudo, un chivo expiatorio" por el "Menduco". Casualmente a los días que desaparecieron, ocurrió un robo agravado en la casa de la ex pareja -y padre de las hijas- de Silvana, actual novia de Fernández. Ese robo fue en Chimbas y fue en horarios en que el propietario no se encontraba en el domicilio.

Según fuentes policiales, delincuentes violentaron una de las ventanas e ingresaron a la vivienda de ese hombre, de oficio prestamista, en Chimbas. De allí se llevaron una caja que tenía en su placard en la que guardaba alrededor de $70.000. No fue necesario ni que revolvieran nada, fueron directo a buscar ese dinero.

Este robo cayó como un "baldazo de agua fría" para el propietario de esa vivienda ya que, lógicamente, comenzó a sospechar de alguien de su círculo íntimo. Y en la primera que puso el ojo fue en su ex pareja, Silvina, ya que, según la víctima, era la única que sabía dónde guardaba el dinero. Ahora, la Policía tiene la sospecha que ese robo tiene relación con la desaparición de la pareja y del jovencito que es buscado de hace 11 días.

De inmediato, cuando piensa en esa mujer como posible verduga, se comunica telefónicamente y desde el otro lado del teléfono le respondieron. El damnificado le recriminó el robo, a lo que Silvina le respondió: "Si, estamos disfrutando de la plata acá en Mendoza, esa plata que nunca nos quisiste dar", indicaron en la Fuerza. La propia ex pareja le terminó diciendo que al robo lo habían perpetrado junto con el "Menduco" y Alexis, según las fuentes.

Tras conocer esta noticia, la víctima del robo radicó la denuncia en la Comisaría 17ª y luego se dirigió hacia el barrio Huarpes para hablar con la familia de Alexis y verificar si era cierto que su ex y el "Menduco" ya no estaban en esa vivienda. Efectivamente, cuando llegó se encontró con la casa de su ex pareja vacía y con la desaparición del menor. Pero charló con la madre de Alexis a quien le juró que iba a tomar venganza de lo sucedido, afirmaron fuentes policiales.

Para cubrir a su hijo de las amenazas, Andrea, mamá de Alexis, decidió radicar la denuncia de la desaparición del chiquito en la Comisaría Sexta, alegando que no sabía dónde podría encontrarse su hijo, que hacía varios días que no regresaba y que la última vez que lo vio fue cuando le dijo que se iba a su vecino "a jugar a la Play", dijeron en la Fuerza.

Según fuentes policiales, el "Menduco" usaba a Alexis de escudo en sus distintos ilícitos. De hecho, las mismas fuentes contaron que Fernandez se dedicaba al narcomenudeo y que usaba de "escudo o chivo expiatorio" a Alexis, ya que por su condición de menor no puede ser sometido a un proceso penal.

Esa es la versión que maneja la Policía. Versión que la mamá del desaparecido desconocía, según contó a Tiempo de San Juan. "Realmente no sé si mi hijo robó o no y tampoco sé si el "Menduco" vendía droga, yo nunca vi movimientos raros en esa casa, ni sospeché nada extraño de mi hijo", sostuvo Andrea.

Más allá de este trasfondo, Alexis continúa desaparecido y su familia cada día se desespera aún más. No tuvieron contacto con el menor desde que se esfumó. Solamente un entrecruce de mensajes vía Facebook pero sospechan que los haya escrito Alexis porque supuestamente "estaba escritos de una manera que Alexis maneja", dijeron las fuentes consultadas. Lo cierto es que siguen buscando a Alexis y no solo por San Juan, la búsqueda ya se extendió a provincias limítrofes.