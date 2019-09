Investigan a policías por la supuesta entrega ilegal de un auto del depósito judicial de 9 de Julio

La justicia investiga a policías del depósito de vehículos radiados de 9 de Julio y a otro efectivo de una comisaría capitalina por una presunta maniobra delictiva a través de la cual entregaron o retiraron un auto secuestrado sin orden judicial. Esta puede ser la punta del ovillo de un escándalo mayor, dado que también quieren establecer si hicieron lo mismo con otros rodados secuestrados.

La causa penal está en manos del juez Pablo Flores, del Segundo Juzgado de Instrucción, y es a raíz de una denuncia radicada por un jefe policial a principio de este mes. Por el momento no hay detenidos, pero involucraría a un oficial de la Seccional 3ra y al menos a otro efectivo o al responsable del depósito de vehículos de 9 de Julio, señalaron fuentes judiciales. Explicaron que la causa figura como “actuaciones investigativas” hasta tanto establezcan si existieron posibles delitos como falsificación de firma, falta a los deberes de funcionario público o una defraudación.

Al ser consultado por este tema, el jefe de Policía Luis Martínez respondió: “No tengo conocimiento ni información al respecto”. Esto a pesar de que la denuncia fue realizada por un jefe policial en un área de la misma fuerza. Cuando se le preguntó qué medidas tomaron en relación al personal investigado, dijo que “tengo más de cinco mil policías a mi cargo, no puedo saber de todos ellos. Vayan a preguntarle a Control de Gestión o al juzgado. Formalmente nosotros no adoptamos ninguna medida con nadie y estoy a disposición de la justicia, pero por ahora no tenemos nada”.

Fuentes judiciales revelaron que el caso fue denunciado por uno de los responsables de la Seccional 3ra que descubrió que alguien habría falsificado su firma en un acta policial. Esa documentación era un acta que enviaron al depósito de 9 de Julio para entregar un auto Chevrolet Corsa que estaba radiado de circulación desde 2016 y a disposición de un Juzgado de Faltas, explicaron. Además de que la firma era “trucha”, se detectó que, aparentemente, no existía el oficio judicial para liberar ese vehículo y tampoco la autorización de la División Tránsito de la Policía. Todo esto puso en la mira al oficial que estaba a cargo de los vehículos radiados en la Seccional 3ra.

Esa acta, que no iba acompañada por el oficio judicial y la autorización de Tránsito, supuestamente fue utilizada por uno de los responsables del depósito de 9 de Julio para hacer el trámite destinado a liberar el Chevrolet Corsa y dejar constancia de su entrega, explicaron.

Investigan si esa presunta maniobra ilícita existió, pero también averiguan si todo fue parte de un negocio para quedarse con el auto. La versión que se maneja en tribunales es que uno de los policías habría contactado al dueño del vehículo, de apellido Naranjo, y lo convenció para que se lo vendiera en razón de que tenía una abultada multa y era imposible que lo retirara, relataron allegados al caso.

El juez Flores trata de establecer si eso realmente sucedió, si se incurrió en la comisión de un delito y quiénes posiblemente participaron de la maniobra. De la misma forma, buscan determinar si entregaron otros vehículos de manera irregular en ese predio y por eso pidieron informes a la Policía, según fuentes judiciales.