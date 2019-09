Liberaron al sujeto que habría golpeado casi hasta morir a su pareja en Albardón

Luego de permanecer detenido casi tres meses, el presunto golpeador de Albardón, identificado como Marcelo Laciar Olivera, de 39 años, fue liberado por decisión del juez Pablo Flores, a cargo del Segundo Juzgado de Instrucción. Quedó en libertad por dos motivos: primero que se lo investiga por un delito excarcelable; segundo, porque -según la resolución- no hay posibilidades de que se escape, ni de que entorpezca la investigación.

Si bien lo liberaron hace 11 días, la decisión judicial trascendió en las últimas horas ya que el mismo entorno familiar de la presunta víctima y ex pareja de Laciar, Érica Sánchez (35), mostró su gran descontento con esta decisión judicial. "Tuvimos acceso al expediente y el juez se basó, entre otras pruebas, en dos testigos amigos de él que prestaron declaraciones falsas. Es más, se contradicen entre ellos porque los dijeron que ese día se juntaron a comer un asado pero uno dice que fue al mediodía y otro, a la tarde", afirmaron desde el entorno de la víctima.

Ese enorme descontento de la familia se traduce nuevamente en pánico "porque anda nuevamente en la calle y puede tomar medidas drásticas contra Érica. De hecho, desde que está libre ya recibimos muchas llamadas al teléfono fijo. Cuando atiene Érica, no hablan; y cuando atiende algún familiar, cortan. Érica todavía no puede volver a su lugar de trabajo por miedo", expresaron.

Lo cierto es que Marcelo Laciar Olivera tiene cinco causas abiertas por lesiones graves: dos son contra Érica. Las restantes contra un hombre y otra ex pareja. Esperará el procesamiento desde su hogar. Lo habían logrado detener el pasado 27 de junio luego de que se escondiera en una vivienda en Albardón y luego de ser buscado por casi dos semanas. Lo liberaron porque no existe peligro de fuga.

Cabe recordar que todo ocurrió el 15 de junio último después de que -según contó su ex pareja y víctima a Tiempo de San Juan- llegará a la vivienda que compartían en un evidente estado de ebriedad. "Fue tal la golpiza que me dio que me hizo perder un embarazo suyo de 8 semanas de gestación", dijo entre lágrimas la mujer en aquella nota.