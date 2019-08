Joven golpeado por la policía: “Sentí miedo, nunca pensé que me iba a pasar algo así”

“Cuando me estaban golpeando y me pegaron en el oído sentí miedo, nunca pensé que me iba a pasar algo así”, fue una de las frases que dijo Mauricio Ontiveros, el joven que fue golpeado aparentemente por siete miembros de la policía provincial en el interior de la Comisaría 7ma, de Pocito.

En contacto con AM 1020, Mauricio explicó: “Me arrestaron porque me negué a firmar el acta. Me llevaron a la comisaría (Séptima) y me empezaron a pegar. Me lesionaron el brazo, me pegaron el oído y perdí el conocimiento, me lo reventaron”.

Al momento de darle esta paliza explicó que no todos (los 7 detenidos) le pegaron: “Me pegaron tres y los otros que estaban ahí desaparecieron pero tampoco nadie dijo algo como para que paren”. El joven dijo incluso que muchos de los presuntos agresores eran "chicos jóvenes, yo tengo 31 y algunos pueden haber tenido hasta 10 años menos que yo".

Después de la golpiza lo llevaron al calabozo y ahí quedó casi sin abrigo y sin zapatillas, además expresó: “No me dejaron hacer la llamada a mis familiares, mi madre se preocupó y fue a la comisaría, le dijeron que estaba arrestado pero que no podía verme. No me dejaron hablar con ella”.

Con respecto a los atacantes, dice conocer a uno: “es un vecino, vive a unas cuadras”, pero también dejó en claro que nunca tuvo un encontronazo previo a este ataque con él.

Cuando salió en libertad, no pudo hacer la denuncia porque era feriado pero al otro día si la realizó: “Fui por la Central de Policía y después por la Subsecretaría de Control y Gestión”.

Esta noticia se dio a luz este jueves y Mauricio se animó a decir “Nadie de la policía quería que se enteraran de esto, querían guardarlo”.

Después de la detención de estos efectivos, desde la Subsecretaría le han pedido que vuelva a declarar y terminó diciendo: “Yo espero que se haga justicia, porque un día se le puede ir la mano y puede ser aun peor lo que ocurra”.

Los policías podrían terminar exonerados

El jefe de la Policía de San Juan, Luis Walter Martínez, habló sobre qué le espera los 7 uniformados involucrados en el supuesto caso de apremios. Según el funcionario, los involucrados deberán enfrentar dos tipos de procesos: uno administrativo interno y otro en la Justicia.

Es que al ser funcionarios de la fuerza policial, además de ser juzgados por el Segundo Juzgado de Instrucción, deberán afrontar la investigación interna de la Subsecretaría de Control de Gestión. En esta última institución decidirán, independientemente de lo que digan en Tribunales, si los uniformados deben una sanción y qué tan grave sería.

Martínez dijo que no puede prejuzgar el caso, pero adelantó que si se comprueban apremios y agresiones por parte de policías al joven detenido, podrían recibir medidas "segregativas" que van desde una suspensión a la exoneración definitiva de las fuerzas.

La intervención de Control de Gestión ya empezó y ahí también cuentan con pruebas como el testimonio del joven supuestamente agredido y con los videos tomados de las cámaras de seguridad de la comisaría, donde aseguran que se verían algunas de las agresiones.