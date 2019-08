Investigan otra presunta golpiza policial en 9 de Julio

Otra vez los policías de 9 de Julio están en la mira por presuntos apremios ilegales contra civiles. El personal de Subsecretaria de Control de Gestión inició una investigación por un joven de ese departamento que denunció que recibió una paliza por parte de un uniformado de la Policía Comunal. No es la primera vez que policías de esa zona se ven involucrados en hechos como estos, por otro lado en la última semana seis policías de Pocito fueron procesados por la supuesta golpiza a un detenido.

Este último hecho tomó estado público a raíz de la denuncia de Maximiliano Díaz Godoy, de 21 años, en un medio de comunicación de aquel departamento. El miércoles de esta semana, el joven y su madre formalizaron la denuncia en la Subsecretaría de Control de Gestión, dependiente del MInisterio de Gobierno de la provincia. También habría hecho lo mismo en la fiscalía correccional de turno, pero eso no fue confirmado.

Lo que aseguró el muchacho fue que todo sucedió el domingo pasado, alrededor de las 6 de la mañana, cuando salió de su casa a fumar un cigarrillo a la calle. Dijo que un rato antes le había llamado un amigo para que saliera, pero luego no lo encontró. En ese momento en que se encontraba solo apareció una patrulla de la Policía Comunal y el agente que viajaba en ese móvil bajó a pedirle el documento. Supuestamente el uniformado lo zamarreó, lo empujó contra el vehículo y empezó a pegarle patadas, además de insultarlo, denunció el jovencito.

Díaz Godoy aseguró que producto de la agresión sufrió una herida cortante en una pierna –le hicieron 8 puntos- y moretones en la espalda. Y que después fue llevado detenido a la Seccional 11ra de 9 de Julio. También denunció que, cuando lo llevaron a la Central de Policía para el examen médico, el policía que lo trasladó le dijo al doctor que se había lastimado tras una caída. El joven contó que lo desmintió frente al médico, a quien le reveló que en realidad le habían pegado.

Lo que dicen en la Policía es que el jovencito no hizo la denuncia formal en la justicia, aunque eso no fue confirmado. De todas maneras la Subsecretaria de Control de Gestión abrió una investigación interna para averiguar qué pasó y si es verdad que lo golpearon. Es por eso que no se tomó ninguna medida contra el uniformado que es señalado por la presunta víctima.

El viernes pasado, el juez correccional Juan Pablo Ortega procesó al agente José Emanuel Ferreyra de la Seccional 11ma por golpear a un civil y a otros policías de la comisaria de Las Chacritas. Ese mismo policía tenía otra denuncia por agredir a un detenido. Y el miércoles último, el juez de instrucción Pablo Flores procesó a cuatro policías de la Seccional 7ma por la golpiza a un contraventor y a otros dos del Comando Sur por incumplimiento a los deberes de funcionario público.