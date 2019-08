Joven atropellada por policía, rompió el silencio: “La justicia está a favor de los culpables”

A Lourdes Millicay, el pasado 27 de febrero la atropellaron y abandonaron. El auto era conducido por un miembro de la Policía Provincial, el cabo Arce que cumplía sus servicios en Comisaría 6ta, lo detuvieron y ella quedó en grave estado. Después de varios meses, el juez a cargo de la causa, lo sobreseyó; falló que a Lourdes mucho no le gustó: “No me sorprende, la justicia está a favor de los culpables. Son ellos los que nos tienen que cuidar y terminan ellos atropellando o golpeando a todos”, dijo Lourdes enojada acordándose de otros casos de policías implicados, en dialogo con Tiempo de San Juan.

Lourdes, después de su recuperación y que tuvo que soportar cinco operaciones y la reconstrucción en su dentadura, volvió a trabajar en el lugar que siempre lo hizo, la carnicería, la misma que el pasado febrero ella salió de trabajar y que cuando iba rumbo a su casa, la atropelló este sujeto en la esquina de República del Líbano y San Miguel.

“Estoy bien, estoy con vida gracias a Dios puedo hacer mi vida normal”.

“Sé que algún día habrá justicia, o acá abajo o si no la divina, pero la habrá. Yo a ellos (los policías) ya no les tengo respeto, me dan asco. Nunca recibí un mensaje o una llamada del policía o los familiares, jamás se comunicaron conmigo”, expresó Lourdes.

Los fuertes dolores siguen apareciendo en su cuerpo, luego de la fractura que tuvo en su columna y brazos, que uno de ellos (el izquierdo) no lo puede levantar del todo, pero aún así la luchó, salió adelante y hace casi 2 meses volvió a trabajar.

Lourdes no es la única enojada, su mamá Verónica Millicay expresó casi lo mismo: “¿Qué podría decir?, no sé qué decir. Estoy desilusionada con la justicia, este tipo de cosas te causa indignación, desilusión, enojo; la verdad esperaba que el fallo fuera otro”.

Verónica se encuentra muy orgullosa de su hija: “Doy gracias a dios que ella está bien, la pudo haber matados, tuvo que soportar 5 cirugías en 10 días. Pero el que la vea no va a creer que ella (Lourdes) tuvo un accidente”.

“El de arriba (dios) sabrá qué hacer con él, si aquí no tuvo justicia” concluyó Verónica.