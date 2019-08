Video: el exceso de velocidad, ¿la causante del trágico siniestro en Chimbas?

En horas de la madrugada de este viernes, en la inmediaciones del Penal de Chimbas, tres jóvenes murieron luego de que el vehículo en el que viajaban -que se dirigía por Benvídez- se estrellara contra un árbol situado al costado de la vía y posteriormente volcara.

Tiempo de San Juan llegó hasta el lugar donde ocurrió el siniestro vial que se cobró tres vidas, donde las marcas en el asfalto indican la dirección en la que el vehículo se dirigía -de este a oeste- hasta impactar contra un Eucalipto y sus ocupante perdieron la vida, por lo que se presume que el Fiat Palio se desplazaba a gran velocidad.

Por alguna razón, el conductor perdió el control del rodado y fue a parar contra el árbol. Hasta el momento, los peritos que intervienen en el siniestro vial no han logrado determinar el motivo que provocó el derrape.

Fuentes policiales informaron que las víctimas, que todavía no han sido identificadas, no habrían estado bajo los efectos de alcohol o al menos ello no habría inferido en el siniestro vial, como sí se estima que la velocidad lo hizo. Por la indumentaria que llevaban puesta, se presume que volvían de jugar al fútbol y se dirigían al Barrio El Arriero, a dejar a uno de los jóvenes que allí vivía.

Los otros dos muchachos que perdieron la vida son oriundos del Barrio Aramburu, acorde a lo informado por las fuentes que actuaron en el lugar.

Las cámaras de seguridad en la zona, señaló el comisario Fernández de la Seccional 30, serán claves para determinar porqué el automóvil se salió del camino y terminó chocando.