¿Qué pasó con el hombre que atacó a cuchillazos a su ex mujer en 9 de Julio?

Diana Ruarte con su ex pareja Marcos Marín

Se va a cumplir un mes del brutal ataque de violencia que Diana Ruarte Troncoso que sufrió por parte de su ex pareja Marcos Marín, el pasado 10 de noviembre en el departamento de 9 de Julio.

Marcos Marín apuñaló en 11 ocasiones a su ex mujer y no le causó la muerte de milagro, tras varias operaciones Diana sobrevivió y ya fue dada de alta del hospital. Con respecto al atacante se intentó matar pero no lo logró y fue arrestado por la policía.

Ahora, después de un mes de investigación, la justicia decidió mandar a Marín al Penal de Chimbas y se lo imputó por tentativa de homicidio agravado. Con respecto a su salud (se auto agredió con cuchillazos) está bien y fuera de peligro.

La causa de este sujeto la lleva el Primer Juzgado de Instrucción, a cargo del doctor Benito Ortiz.

Diana Ruarte, días después de que se le dio el alta posteo un mensaje por Facebook, miralo: