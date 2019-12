“Él la mató”, dijeron los padres de la chica muerta por el arma de un policía

Los padres de Celeste Luna rechazan la versión del disparo accidental, por el contrario creen que el agente de Matías Mallea la asesinó. En diálogo con TIEMPO DE SAN JUAN aseguraron que su hija murió producto de un disparo que recibió entre las cejas. Además explicaron que presentaba un moretón a la altura de las costillas y que todavía ninguna autoridad le dio una información oficial de lo que pudo haber ocurrido el domingo al mediodía en esa casa de Villa Hipódromo, Rawson.

El principal sospechoso por la muerte de Celeste Del Valle Luna, de 21 años, es su pareja. Se trata de Matías Daniel Mallea, de 24 años y policía de la Seccional 34ta, quien permanece detenido en la Central de Policía mientras investigan qué pasó en su casa de calle Recuerdos de Provincia, en Villa Hipódromo. Si bien desde la Policía instalaron la versión de una muerte accidental del primer momento, existe también la presunción de un femicidio.

Los padres. Rosa Tello y Vicente Luna expresaron su dolor por la muerte de su hija Celeste.

La única versión que se tiene por el momento es la del agente y de su familia, que señala que supuestamente la chica estaba sola en la habitación que compartía con Mallea. Que ahí ella tomó el arma para ponerla en otro lugar, supuestamente la accionó por accidente y se pegó un tiro en la cabeza. Esa es la versión que dio el policía, la única que se tiene por ahora. Pero resulta llamativo que el disparo impactara entre las cejas, a la altura del tabique nasal, revelaron fuentes del caso.

Celeste Luna y Matías Mallea fueron novios durante un año y medio y desde el 28 de octubre pasado estaban viviendo juntos en la casa del muchacho en Villa Hipódromo. Vicente Luna y Rosa Tello, los padres de Celeste, hablaron en una entrevista exclusiva con TIEMPO DE SAN JUAN. Esta última comentó: “los veíamos cuando venían a visitarnos. Se llevaban bien, pero no sabemos qué pasaba en su casa. Él (por Mallea) tenía mal carácter, pero ella también tenía mal carácter. Nunca me dijo que Matías le levantó la mano. Es no lo puedo decir”.

En lo que sí coincidieron Rosa y Vicente Tello fue en que “él la mató”, cuando se les preguntó que creen que sucedió. “Nunca en su vida ha tomado un arma”, aseguró la mujer, en referencia a su hija y descartando la posibilidad de que ésta haya manipulado la pistola 9 milímetros de Mallea. “Mi hija tenía un disparo en la frente y un moretón en el cuerpo”, agregó, mientras se señalaba al costado derecho de las costillas.

“No fue un accidente”, expresaron. Al papá de Celeste tampoco le cierra la versión del disparo accidental. “En la Escuela de Policía le enseñan a desarmar (por descargar) el arma o proteger. Porque yo creo que si usted tiene un arma debe esconderla de los niños y de las mujeres… Y no tiene una bala en boca. Acá, la bala estaba en boca”, afirmó Vicente Luna, desconfiando del relato que dio su ex yerno.

Una hermana de la ahora fallecida agregó que “Celeste me contó que el martes pasado discutieron feo con Matías y que su mamá tuvo que meterse en el medio. No me dijo por qué pelearon y no si andaban mal en los últimos días”. La familia la vio el sábado último y no notaron que estuviese afligida. “Siempre estaba alegre”, mi hija era así, expresó Vicente Luna. Celeste era la quinta, entre ocho hermanos, y había terminado el secundario el año pasado.