Mandan a detener al abogado sanjuanino acusado de estafa

Ordenaron las detención del abogado sanjuanino que está acusado de estafa, que este miércoles debía presentarse en Tribunales para afrontar el juicio en su contra y no lo hizo. La decisión fue del juez Maximiliano Blejman que preside el Tribunal de la Sala III, a quien Marcelo Germán Mora recusó para interrumpir el proceso judicial que se lleva adelante.

La causa que podría mandar preso al letrado acusado de estafa, es es encontrado culpable, prescribe el próximo 3 de diciembre -es decir en seis días- y por ello desde la Justicia trabajan a contrarreloj. Después de considerar improcedente el pedido de revisión del caso en Casación que había presentado Mora, la Sala que lo tendría sentado en el banquillo había fijado el inicio del debate para esta mañana.

Sin embargo, el imputado no apareció y sí lo hizo su abogado Miguel Dávla Saffe, quien además presentó un pedido de jury contra Blejman argumentando que tiene cierta animosidad contra su cliente. Según está estipulado, una recusación puede interrumpir el proceso cuando una de las partes no está en acuerdo, pero el magistrado implicado explicó que esa solicitud de enjuiciamiento no se puede realizar el mismo día del plenario.

En desarrollo.