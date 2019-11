Juicio por sextorsión y pornovenganza: el tatuador sanjuanino acusado se burló de la Justicia

Después de que iniciara el juicio contra el tatuador sanjuanino Patricio Pioli por sextorsión y pornovenganza, tras difundir material íntimo de su ex novia, ordenaron la prisón domiciliaria del acusado luego de revocar el beneficio de excarcelación del que gozaba desde el procesamiento.

La determinación del juez Jorge Chamia, presidente de la Cámara Tercera en lo Criminal de la Rioja se debió a que Pioli desobedeció la prohibición de salir de esa provincia donde está siendo juzgado.

¿Por qué salió? Porque vino hasta San Juan para participar de la convención de tatuaje que se celebró dos fines de semana atrás.

El magistrado basó su decisión en el material visual presentado por la querella de Sánchez Frega que mostraba a Pioli tatuando durante el evento. Esas fotos y videos fueron obtenidas de la página oficial de Facebook de la Convención Tattoo San Juan.

En ese contexto, Pioli publicó un video en sus redes sociales en el que se burló de la Justicia. En la filmación se lo muestra en la puerta de su casa, del lado de adentro de la reja que da la calle,mientras saca un dedo índice por las rejas y diciendo: “¡Preso!” (cuando el dedo está dentro de la propiedad) y “libre” (cuando el dedo traspasa la reja). “

Además siguió el tema con otras publicaciones en las que apuntó contra las decisiones judiciales.

“Por desobedecer y estar en la conve días antes del juicio que no me arrepiento para nada (soy profesional) por qué (sic) le di mi palabra a mis amigos tatuadores. (Me dieron prisión domiciliaria). Viva el Tattoo nada más importa”, dijo.