Prisión domiciliaria para el tatuador sanjuanino acusado de "sextorsión": "Me quieren como un trofeo"

El juez camarista riojano, Jorge Chamia, ordenó la prisión domiciliaria para el tatuador sanjuanino, Patricio Pioli, acusado de divulgar material sexual de su ex pareja, a través de las redes sociales. La denunciante es Paula Sánchez Frega y la radicó en 2017. Desde ese momento, comenzó un revuelo porque el caso podría marcar un hito en la historia criminal argentina.

¿Y por qué? Porque supuestamente sería la primera vez que una persona es juzgada por ese delito. Sin embargo, el propio artista habló con Tiempo de San Juan y dijo que "me quieren ver como un trofeo por este delito pero en realidad no existe en la ley la pornovenganza".

Sobre la orden judicial impartida por el magistrado sobre la prisión domiciliaria, el propio Pioli se despachó diciendo que "ya no me dejan hacer nada, no me dejan mover, pero mi abogado, Juan Carlos Pagoto, ya está apelando esta decisión porque no corresponde. Todas las órdenes judiciales van a ir hasta la Cámara de Apelaciones porque todas están viciadas".

En la primera audiencia del juicio contra el tatuador sanjuanino, declaró la propia Paula Sánchez Frega y su psiquiatra. La denunciante volvió a ratificar lo dicho en las diferentes instancias y volvió a ir contra el acusado. En cuanto al psiquiatra, "parecía que tenía un libreto estudiado, dijo muchas contradicciones que mi abogado pudo dejar constado en actas. Todo saldrá a la luz en los alegatos", finalizó el artista local, quien permanece detenido en la casa de sus padre, en La Rioja.