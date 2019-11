Golpean y asaltan a referente sanjuanina de los Derechos Humanos

Un delincuente atacó a golpes a una referente de los Derechos Humanos, la sacó de su auto y la dejó tendida en el piso, todo para robarle la cartera. El ataque sucedió la noche del jueves en Santa Lucía y la víctima terminó con lesiones en distintas partes del cuerpo.

La que sufrió el violento atraco fue Viviana Arias, miembros de HIJOS San Juan e hija de Florentino Arias quien fue secuestrado por miembros del Ejército la mañana de 23 de octubre de 1976 en su imprenta de calle Laprida, en la capital sanjuanina. Desde ese entonces, nunca más volvieron a ver al imprentero, como tampoco a su socio y amigo José Rolando Scadding, que desapareció al otro día.

Viviana Arias contó que el robo se produjo el jueves a las 21 en la puerta de la casa de su madre en la calle Espejo del Barrio Camilo Rojo, en Santa Lucía. “Estaba por bajar del auto, cuando vino un hombre y me abrió la puerta. Entró directamente a pegarme. Me decía: ‘dame la cartera…Te voy a matar’. Yo trataba de cubrirme la cara, estaba sentada, pero me seguí dando piñas en el hombro”, relató la mujer de 52 años.

Ella no soltó la cartera, que la tenía entre sus piernas, y se resistió, mientras tanto el delincuente le pegó hasta que la tironeó de un brazo y la sacó del coche. Ahí la arrojó sobre la cuneta y continuó golpeándola, incluso le dio algunas patadas. En un momento el desconocido, de cuerpo robusto y de 1.80 metro de altura, logró sacarle la cartera y salió corriendo.

La mujer logró ponerse de pie y persiguió al ladrón, pero éste trepó a la moto en la que lo esperaba un cómplice y fugaron. Viviana Arias perdió la cartera con 4.000 pesos en efectivo, su documento, sus tarjetas y otros papeles personales. No alcanzaron a robarle el celular. “Lo que quiero es encontrar mis documentos”, dijo la señora.