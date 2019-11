Rawson: salió de su casa, tres sujetos lo acuchillaron y apedrearon; ¿para robarle?

Un hombre, identificado como Enzo Emanuel Godoy, de 31 años, salió de su casa en Rawson, sobre las 20 del pasado jueves, tres sujetos lo atacaron con cuchillos y con piedras. Lo dejaron tirado en el suelo y el muchacho debió ser trasladado de urgencia hacia el hospital Rawson.

Las heridas fueron de tal gravedad que le comprometieron su cerebro, provocándole un traumatismo encéfalo craneal. Sobre las 20:30 llegó al nosocomio capitalino y quedó internado en grave estado. El hombre vive en el barrio Caracoles y aparentemente no le habrían robado nada.

Si bien no dieron mayores detalles, el hecho de que presuntamente no le hayan robado sus pertenencias generó ciertas especulaciones sobre si el ataque fue en ocasión de robo o si fue por un ajuste de cuentas. La Policía investiga. Aún no hay detenidos.