Un sanjuanino tenía al menos cuatro novias y dos lo acusan de estafa

Un escándalo se desató este miércoles, luego de que dos mujeres quisieran denunciar a un hombre, identificado como Hugo Chicaguala, de 52 años, por haberlas estafado, no sólo sentimentalmente, sino también con dinero y algunos objetos. Las futuras denunciantes dijeron que ya le mandaron una carta documento para intentar que le devuelvan lo que ese hombre les debe pero -según comentaron- sus intentos fueron en vano. Ahora, seguirán con la vía judicial.

Nilda, de 52 años y oriunda de Santa Lucía, e Irma, de 43 y de Sarmiento, son las dos denunciantes. Pese a las posibles estafas que sufrieron por parte de Chicaguala, las historias amorosas a la vez que vivieron con el acusado son realmente de película. Más aún cuando todos los intervinientes son de San Juan.

Según las presuntas víctimas, con Nilda tuvo una relación de tres años y con Irma, de dos años y medio. De las dos restantes no supieron precisar ya que esas mujeres prefirieron no reunirse con ellas y, por ende, no ser parte de las denuncias. Pero Nilda e Irma hablan de que tuvo relación con al menos dos mujeres más porque ellas mismas lo "pillaron" in fraganti" cuando se juntaba con las dos restantes.

Las relaciones con las denunciates comenzaron allá por el 2016. Primero empezó con Nilda y, luego, con Irma. Esta última sin tener idea que ya tenía una relación con la primera. Casualmente, tanto Chicaguala como Nilda e Irma se dedican al rubro de la ropa. Irma tiene su local en Sarmiento, Nilda en Santa Lucía; y Chicaguala, en Albardón. Sin embargo, había días que el acusado, junto con Nilda, viajaban hacia Jáchal o Iglesia para vender ropa a la gente de aquellos departamentos.

A todo esto, a Irma le decía que se iba en soledad hacia aquellos lugares. El sujeto se quedaba unos días en Sarmiento con Irma y luego, llegando el fin de semana, buscaba a Nilda y viajaban hacia el norte sanjuanino. Y así estuvo alrededor de dos años, presuntamente engañando a esas dos mujeres.

¿Cómo se dieron cuenta? Nilda tiene una amiga que es tía de Irma. La mujer santaluceña estuvo yendo con Chicaguala todos los días a la Fiesta Nacional del Sol 2019. En uno de esos días, la pareja fue vista por esa mujer que tenían en común. Pasado un tiempo, la tía de Irma -y amiga de Nilda- fue a visitar a su familia a Sarmiento y la mamá de Irma le contó que estaba de novia con ese sujeto. Esa situación le sorprendió y le terminó diciendo que ese hombre también estaba en pareja con Nilda.

Las posibles víctimas se contactaron vía Facebook y decidieron juntarse un día en la casa de Chicaguala. Fueron hasta su vivienda en Albardón y ¡sorpresa! se encontraron con una tercera mujer, la que también se sorprendió al ver a Irma y Nilda ya que Chicaguala le había dicho que estaba soltero. Ahí comenzó un verdadero escándalo ya que debió intervenir la Policía. Pero por una trifulca entre mujeres, sino porque le pedían algunas explicaciones al hombre en cuestión. Fue el propio Chicaguala que llamó a la Policía y se llevó a las mujeres.

A partir de ese momento, tanto Nilda como Irma comenzaron a pedirle por algunas pertenencias que el albardonero les tenía: a Nilda le debía alrededor de $27.000, producto de un negocio que hicieron en conjunto; mientras que a Irma le tiene en su hogar un mueble de grandes dimensiones y no se lo quiere devolver. Según contaron, ya le enviaron una carta documento, a las que respondió expresando que desconocía el dinero y los objetos que le pedían.

¿Y la cuarta mujer? Nilda comentó que un día fue a la vivienda de Chicaguala -de sorpresa- y lo encontró con una mujer que no era Irma, ni la otra antes referida. Ese día buscó intentar ingresar a la casa y ver con quién estaba pero no tuvo suerte ya que el hombre le cerró la puerta y se encerró en su pieza. "Escuché que esa mujer le decía `¿qué pasa mi amor?´ y le respondía que había una loca afuera haciendo un escándalo, que ya iba a llamar a la Policía", contó Nilda. Sin embargo, la oriunda de Santa Lucía prefirió cortar la relación con Chicaguala y no seguir con el escándalo.

Luego, volvieron a estar en pareja y fue en ese trajín cuando ocurrió el segundo escándalo antes mencionado y que tuvo como protagonista a Nilda, Irma y a la tercera mujer. A partir de entonces, todas decidieron terminar su relación con Chicaguala y pedirle lo que les debía. Como no obtuvieron respuesta favorable, decidieron ir por la vía judicial. Junto a la defensa, a cargo de Filomena Noriega, lo denunciarán por el delito de retención indebida.

Otro dato a destacar: Chicaguala ya tiene una denuncia en la Comisaría de la Mujer por parte de Irma por una golpiza que le habría propinado luego de tener una pelea de pareja. Lo denunció por lesiones leves ya que le dejó algunos moretones en sus brazos.