El árbitro agredido en Marquesado rompió el silencio

El pasado sábado el árbitro Ernesto Bustos fue agredido cuando terminó de dirigir el partido de Marquesado y Rivadavia de la liga sanjuanina de fútbol. El encuentro terminó 1 a 1 entre las partes pero fue el colegiado quien se llevó la peor parte. Le destrozaron el auto que estaba estacionado a 5 cuadras de la cancha, e incluso lo empujaron cuando se dirigía al camarín.

Tiempo de San Juan pudo hablar con el árbitro, quien testificó como fue el episodio del sábado pasado. “El partido terminó bien, me fui yendo al camarín y antes de entrar hay una persona que nos intenta agredir. No sabemos si es alguien de la comisión, pero vino directamente a empujarme” comenzó narrando Bustos, y agregó que “esa persona me vio cuando yo deje el auto a 5 cuadras de la cancha, lo hice por precaución pero se ve que no alcanzó, por eso yo presumo que él fue quien me rompió el auto” dijo.

Según manifestó el árbitro agredido la persona que le rompió el auto fue un hincha de Marquesado llamado Juan Carpio, conocido como “el juanchi”, “pero no tengo pruebas factibles de que sea él, lo que si esta persona fue la única que me vio bajarme del auto, y después fue quien nos vino a prepotiar antes de entrar al camarín” dijo.

Por otra parte el joven arbitro dijo que “este episodio no me quita las ganas de dirigir, estas son cosas que lamentablemente pasan en el fútbol pero no por eso me van a quitar las ganas de hacer lo que me gusta”. Además afirmó que “de los daños me encargo yo, desde la presidencia de Marquesado nadie me habló, yo voy a informar debidamente todo lo que pasó y el tribunal de disciplina tendrá que definir qué medidas tomar” finalizó.

La denuncia quedó oficializada en comisaria 30.