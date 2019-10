Grave denuncia de violencia hacia la vicedirectora de un prestigioso colegio privado

La madre de un alumno de cuarto años del colegio La Inmaculada denunció a la vicedirectora de ese establecimiento por haber agredido a su hijo.

Según contó Marilina De la Fuente, la madre que hizo la denuncia, a Canal 13 San Juan “los chicos estaban en clase y los pusieron ubicados de a dos, algo que no ocurrió con mi hijo, el pidió explicaciones de porque él no tenía compañero y no se las dieron, entonces se puso muy nervioso provocando una situación complicada en el aula”.

De la fuente comento a Canal 13 que la maestra del chico dio parte a la vicedirectora y también habría intervenido una psicóloga separando al chico de los demás compañeros que fueron testigos de todo.

En ese momento, según denunció la mujer, la vicedirectora agredió al niño con rasguños dejando las marcas que figuran en las fotos.

Según denunció la madre del menor, las autoridades decidieron llamar al padre del menor, que está separado de la mujer y tiene una prohibición de acercamiento con ella y otra hija, y éste lejos de calmar los ánimos cuando llegó, tiró las orejas del nene y lo llevó arrastrando ante la mirada y llantos de sus compañeritos.

La mujer denunció el caso en la Seccional Tercera de Policía.