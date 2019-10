Una joven sanjuanina denunció por tercera vez a su padre: las tres por golpearla ferozmente

Una joven sanjuanina, identificada como Victoria Varela, publicó una grave acusación en contra de su propio padre, Mario Varela, en su cuenta de Facebook. Según señaló en la publicación, es la tercera vez que lo denuncia en la Comisaría de la Mujer. Las tres exposiciones son por tres golpizas contra Victoria.

"Quiero dar a conocer que esta persona, de nombre Mario Varela, mi progenitor, con el que no me hablo hace mas de 5 años, es un violento, golpeador, abusivo, machista, que no solo agrede verbalmente sino que amenaza con golpearme como ya hizo años anteriores", comenzó diciendo la muchacha.

Según expuso, a su padre ya lo denunció en tres ocasiones. La primera fue "hace varios años, cuando yo tenia 15, me dio una piña y me dejó el ojo morado. Asistí a realizar la denuncia con mi mamá por ser menor. La segunda, es de hace unos meses por el mismo motivo, por agredirme. Ahora, otra más -por la tercera- y no sé cuántas más para que hagan algo", sostuvo Victoria.

"Lo que quiero lograr con esto es dejar en evidencia a este macho suelto, que no sólo es violento conmigo, lo ha sido con sus ex parejas y hasta con mi mamá, que lamentablemente nunca lo denunció pero gracias a Dios se separó de él cuando yo ni tenía uso de razón. Hay gente que también tiene conocimiento de que es un acosador de chicas", finalizó la joven.

