Nena de 12 años que se le practicó la interrupción legal de embarazo: ¿qué dijo en Cámara Gesell?

El pasado 4 de octubre salió a luz que una nena de 12 años fue aparentemente violada por su vecino y había quedado embarazada, a lo cual la familia decidió radicar la denuncia ante el ANIVI. La investigación por este grave hecho empezó y a la víctima se la sometió a la interrupción legal de embarazo por orden de la Corte de Justicia.

Ahora la nena después de recuperarse, tuvo que ir por Cámara Gesell y según dijo la doctora Filomena Noriega (que se encarga de la defensa del acusado), habló muy poco pero la nena apuntó directamente contra este hombre, confirmando de que este sujeto habría abusado contra ella.

El acusado de 35 años, todavía no es imputado por la justicia pero ya fue enviado al Penal de Chimbas, detalló su abogada defensora. Además dijo que todavía los estudios de ADN que se le hicieron al feto todavía no están, es decir que todavía no se verifica si tiene similitud con el ADN del que esta apuntado como violador.

Ahora este hombre está a la orden de la justicia y está a la espera para que se le haga la declaración indagatoria.

Con respecto al aborto que se le practicó a la nena salió a luz el pasado miércoles 9 de octubre cuando Salud Pública lo hizo público, pero la interrupción se realizó el viernes 4 de este mes y según esta fuente dijo que la nena estaba "en perfecto estado de salud".