Policía que mató a dos colegas acepta 4 años y familia de víctimas estalla: "Es una burla"

El policía procesado por doble homicidio culposo luego de haber atropellado y matado a dos colegas, Ricardo Montero, volvió a presentar un acuerdo con la Fiscalía para abreviar el juicio en su contra y así recibir una pena de 4 años de cárcel, por lo que la familia de las víctimas pegó el grito en el cielo una vez más por la posible condena que podría recibir.

Es que hace una semana atrás, la defensa del agente que embistió y le quitó la vida a dos oficiales de la Comisaría 18º que viajaban en moto, en julio de 2018, admitió su culpabilidad en el hecho y acordó con el fiscal Roberto Mallea una condena de 3 años y 6 meses, pero el titular del Quinto Juzgado Correccional Matías Parrón la rechazó. Ahora, elevó una nueva propuesta que deberá ser evaluada por el juez quien definirá la sentencia.

"Sigue siendo una burla para nosotros, quedamos en la misma. Sólo son 4 meses más de lo presentado la primera vez. Es una injusticia total si se llega a dar", sostuvo con indignación Eduardo Vega, el hermano del uniformado procedente de Iglesia, Damián Ramón Vega (25).

"Queremos que reciba la máxima condena. Son dos personas las que murieron, no dos animales. Este hombre manejaba en pedo y los mató. Si finalmente lo condenan a 4 años, vamos a apelar el fallo", agregó.

Si bien el abogado querellante aclaró que su opinión no es vinculante para el magistrado que interviene, en consonancia con sus clientes indicó que el acuerdo no debería ser homologado porque los años estipulados resultan pocos. "Todavía no nos han notificado, pero en ese caso hay que tener en cuenta que se trata de dos víctimas. El juez es un operador jurídico que debe pensar en el mensaje que va a dar con la sentencia", sostuvo el Dr. Leonardo Miranda.

Este último martes por la mañana el defensor del acusado, Gustavo Sánchez, y el representante del Ministerio Público sellaron el acuerdo con una modificación en la calificación con la inclusión del agravante de exceso de velocidad, a diferencia de la primera vez, pues antes no habían argumentado esa posición y entonces les faltaban requisitos formales.

Fue así que en el nuevo acuerdo el agente Montero admite su responsabilidad por el delito de homicidio culposo, agravado por conducir en estado de ebriedad, y da su consentimiento en recibir esa condena, a lo que agrega lo ya acordado, los 9 años de inhabilitación para conducir.

El agente que aún está tras las rejas fue quien en la madrugada del 10 de julio de 2018 volvía borracho en su auto Chevrolet Aveo en compañía de dos compañeros de la Seccional 17ma por calle Tucumán, en Chimbas. Cerca de llegar a calle Centenario, el policía embistió con su vehículo a la moto en que viajaban los agentes Damián Ramón Vega (25) y Marcos Luna (21). El primero murió en el acto y Luna falleció días más tarde.