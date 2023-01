Rápido, sencillo y muy valioso, así es el test para detectar VIH en San Juan

El primer paso al hacerse el test es la consultoría. En esta instancia el profesional de la salud explica sobre cómo es el estudio y toma los datos personales como nombre, número de documento, fecha de nacimiento y edad. Además, menciona las enfermedades que se van a testear, para que la persona elija de forma voluntaria. La sugerencia de los profesionales de la salud es realizarse el chequeo al menos una vez al año de VIH, Sífilis y Hepatitis B, mientras que para Hepatitis C se hace una sola vez en la vida luego de cumplir los 18 años.

Completados todos los datos, se pasa al sector donde se hace la extracción de sangre. Mientras un agente de la salud prepara todo para pinchar el brazo, otro profesional corrobora los datos personales y detalla cuánto será la demora del resultado y cómo se recepciona. También se brinda detalles sobre los procedimientos a seguir en caso de dar positivo en algunos de los estudios.

Realizado el test se fortalece la prevención con información sobre salud sexual. Integrantes del programa Salud Sexual, junto a folletería, explican y salvan dudas con relación a las ETS, modos de prevenirlas, además de los distintos métodos anticonceptivos que existen y a los que se puede acceder de manera gratuita en cualquier hospital o centro de salud.

Como última etapa esta está el resultado. Por medio de un mensaje de WhatsApp se detalla si la prueba rápida para VIH, Sífilis, Hepatitis B y C es reactiva o no reactiva. Si no es reactiva, significa que, al momento de la realización de la prueba, la sangre no presenta anticuerpos detectables, pero si hubo alguna situación de exposición a estas enfermedades en los últimos 30 días, la sugerencia es repetir el test. Si el resultado es reactivo, indican cómo continuar el proceso.

“Hay que entender que esto es un control más de salud, como cualquier otro y que siempre es mejor saber de antemano, porque el problema es el diagnóstico tardío”, afirmó el titular del Programa de Respuesta al VIH de San Juan, Ariel González. Solo 10 minutos son suficientes para realizarse el testeo.