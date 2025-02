Paladar, intuición y un piletazo, las claves del Embajador del Tomaticán en San Juan

No tiene empacho en contarlo, si bien se dedica al rubro alimentario, Iván Xavier Arnhold nunca antes había preparado tomaticán. Sin embargo, decidió presentarse en como concursante en la Fiesta de Pocito dedicada al plato cuyo protagonista es el tomate. Entusiasmado con aprender más que por obtener el premio, el hombre de 44 años se tiró a la pileta y puso a trabajar su paladar e intuición para encarar el desafío. Finalmente, se llevó una sorpresa: se quedó con el título de Embajador del Tomaticán 2025 en San Juan.

image.png

“Ya había estado en la fiesta vendiendo comidas con mi foodtruck. Pero esta vez, cuando me invitaron les dijes, no sólo quiero ir con mi carro, también quiero participar. Y bueno, así me dieron un lugar”, cuanta el hombre nacido en La Pampa y casado con una sanjuanina que “lo trajo”, según él mismo cuenta, a vivir a la provincia hace 8 años.