El librero "griego" que descubrió una joya de Borges y eligió San Juan para vivir

Hace 30 años que se dedica a su tarea. Amigos y conocidos lo bautizaron "El griego" por el origen de su nombre y apellido, que tienen origen en el "país que creó la civilización", según dijo. Tiene cerca de 8.000 libros en su haber. Algunos muy particulares como un bellísimo ejemplar de "Le téléphone", de Preece y Maier, de 1891. "No sólo destaca el buen estado del ejemplar, su excelente terminación y sus grabados, además, resulta de interés histórico, habida cuenta de su cercanía temporal en lo que respecta a la aparición del artilugio de Graham Bell...cuando este libro fue editado, apenas contaba con 15 años de existencia", dijo.

También tiene un ejemplar del Instituta del Código Civil Arjentino. "un libro extremadamente raro, de hecho, no se conocen más que una decena de ejemplares... Además de esa particularidad, configura un documento histórico, ya que viene a complementar y argumentar acerca del Código Civil Argentino, redactado por Dalmacio Vélez Sarsfield y que había entrado en vigencia tan sólo un año antes de la publicación del libro de Leguizamón, en enero de 1871. Como dato de color, resulta interesante observar los cambios en la ortografía de la época, el "Arjentino" la "i" como conjunción".

Entre sus hallazgos, el punto fuerte fue un ejemplar en alemán de Amérika, de Franz Kafka, cuyo dueño fue el prestigioso escritor argentino Jorge Luis Borges. El libro tiene anotaciones en alemán del autor de El Jardín de los senderos que se bifurcan. Actualmente, es parte de la colección de la Biblioteca Nacional.

La anécdota completa

“Allá por el 2011 tuve la inquietud de empezar a estudiar el idioma alemán. Para estimularme dije: -Voy a comprarme algún libro en alemán. Busqué en mercadolibre y compre un libro de Franz Kafka, Amerika. Una edición muy bonita de 1937, en idioma original, tapa dura, en buen estado y a un precio muy accesible", contó Basilio.

"Fui a comprarlo en una casa particular de Palermo, me lo llevé a mi casa y cuando lo empiezo a mirar, en la última página tenía una serie de apuntes en letra muy chiquitita en alemán y decía: Jorge Luis Borges, 1937, y el signito de la T invertida que lo caracterizaba", agregó.

f768x400-629459_673362_5050.webp Firma y anotaciones de Jorge Luis Borges.

Prosiguió: "Me puse a investigar a ver si realmente se trataba de un manuscrito de Jorge Luis Borges y realmente se trataba de eso. Investigué con Victor Aisenman, el máximo especialista de Borges en Argentina. Me aseguró que se trataba de un libro que había pertenecido a Borges con el cual había estudiado a Kafka, lo cual le daba un valor importantísimo. No es que era un libro firmado por Borges sino que era un libro con el cual había trabajado".

Por eso, "averigüé su valor y me puse a venderlo. Lo publiqué en Mercadolibre al valor sugerido. Desde Estados Unidos, Alberto Manguel, escritor e intelectual argentino quien era en aquel momento el director de la Biblioteca Nacional Argentina, pidió que la Biblioteca adquiriera el libro inmediatamente".

"Desde la biblioteca se contactaron conmigo y hoy forma parte del tesoro de la Biblioteca Nacional, forma parte también de los estudios que en ese momento se encontraban realizando Germán Álvarez y Laura Rossatto respecto a los manuscritos que Borges había dejado en un montón de libros. Se encargaron de hacer una investigación muy interesante al respecto”, reveló el librero.