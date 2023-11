Milei, ¿el mal menor para Orrego?

Señala de manera indeleble la historia de 40 años de democracia y federalismo tan particular como el argentino, que la suerte de un gobernador de una provincia lateral como lo es San Juan depende (tristemente) demasiado de los éxitos o fracasos de la gestión nacional. Se corresponda o no a la misma coloratura política, no hay margen para descollar en una provincia como ésta si no acompaña el Presidente. Y viceversa.