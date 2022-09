Música y moda: el combo perfecto para un look de primavera

Llevar un look “teen rock” sienta muy bien en mujeres que pasaron hace tiempo esa etapa. Una banda puede no ser moderna, pero la remera que la tenga estampada seguro expresará juventud de una manera muy fresca en esta primavera en San Juan. Las remeras de bandas o artistas icónicos durante muchas generaciones han copado los armarios de millones de personas, algunos fans de las mismas y otros no tanto, pero siempre con el espíritu que la música genera.