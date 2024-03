Murió Iris Apfel, la icónica "abuela" de la moda

Iris veía el mundo de una manera muy particular. Como estandarte, el "más es más" siempre fue su modelo de vida. Como diseñadora de interiores supo destacarse innumerables veces pero sus looks sobre "accesoriados" marcaron un antes y un después en las diferentes generaciones de amantes de la moda.

Según escribieron diversos medios internacionales a lo largo de los años, a Apfel le encantaban los accesorios gruesos, el jazz, el trabajo y aprovechaba cada oportunidad que se le presentaba para mostrar su arte sin limitaciones ni tabúes.

"Lo hago al máximo, me apasiona mucho lo que hago", dijo Apfel a CNN en una entrevista en 2018. "Pongo mi corazón y mi alma (en las cosas) y eso me alimenta. Me esfuerzo hasta que no puedo más y luego vuelvo por más. Soy glotona para los castigos".

Se describía a sí misma como una "compradora cinturón negro", que hizo su primera compra a la edad de 11 años, cuando su madre le dio US$ 25 para un vestido para Pascua. Eran los años de la depresión. Era una cazadora de gangas, una coleccionista, una acaparadora. En 2015, le dijo a Vanity Fair que todavía usaba el vestido que había usado en la primera cita con su difunto esposo, Carl Apfel, unos 68 años antes. Él murió en 2015, pocos días antes de cumplir 101 años. En ese momento, ella lo describió como "un hombre muy generoso y muy divertido".

A sus 90 años, fue el rostro de una campaña publicitaria de Kate Spade, creó su propia línea de maquillaje con MAC Cosmetics y diseñó su propia gama de accesorios, ropa y muebles para Home Shopping Network.Por esto y mas es que era conocida como la "estrella geria´trica" o la "abuela" de la moda a nivel mundial.

Ya había aparecido en revistas de moda como Vogue Italia y Dazed & Confused cuando, en 2019, la prestigiosa agencia IMG le ofreció un contrato como modelo a sus 97 años, con lo que se unió a un círculo de modelos íconos como Karlie Kloss, Joan Smalls, Chrissy Teigen y Bella y Gigi Hadid.

Puede que tuviera su propia marca, pero a Apfel no le motivaban los nombres de los diseñadores. Era tan feliz buscando tesoros en mercados de pulgas como en tiendas de lujo en busca de piezas inusuales incompatibles para algunos, ideales para ella.

El mundo de la moda llora su pérdida y agradece su legado con innumerables posteos en las redes sociales desde la noticia de su muerte y, aunque no era muy amiga de Instagram con sus casi 3 millones de seguidores, Iris conquistó el corazón de miles de personas que la recordarán tan icónica como supo ser.