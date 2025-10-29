El eterno encanto del animal print: pasión, fuerza y elegancia bajo el sol sanjuanino

Hay mujeres que se enamoran del animal print desde el primer vistazo. Lo eligen sin dudarlo, como si ese estampado fuese una extensión de su personalidad: libre, intensa, sin miedo a destacar. Son mujeres que saben que la moda no se trata solo de tendencias, sino de identidad. A ellas a las que no dejan el leopardo ni aunque cambie la temporada les dedico esta columna.

El animal print no es una moda pasajera. Es un clásico que se reinventa, que muta y vuelve cada vez con más fuerza. Pero, antes que nada, conviene aclarar algo: animal print no es solo leopardo . Todo lo que imita la piel o el pelaje de un animal entra en esta gran familia de estampados. Hablamos de la cebra, con su elegancia monocromática; del tigre , que transmite poder y movimiento; del pitón o serpiente , símbolo de misterio y sofisticación; o incluso de las texturas que evocan plumas o manchas de vaca , más jugadas y modernas. Cada uno tiene su propio lenguaje visual, su propia historia.

Esta primavera–verano 2025/2026, la paleta que domina las pasarelas llega cargada de energía y naturalidad: el naranja, luminoso y vital, y el moka mouse, un marrón suave con matices cálidos, casi terrosos. Y es ahí donde el animal print encuentra un nuevo escenario.

Porque lejos de ser un estampado que “no combina con nada”, se lleva de maravilla con los tonos de moda. El naranja le aporta una dosis de alegría y frescura, mientras que el moka mouse realza su costado más natural y elegante. Juntos crean una fusión perfecta entre lo salvaje y lo contemporáneo.

Podemos pensar en un vestido de líneas simples con un toque de leopardo en los accesorios; o en una falda de serpiente combinada con una blusa naranja liviana, ideal para esos días de calor sanjuanino. También vale un pañuelo cebra para levantar un look neutro, o unas sandalias con textura animal sobre piel moka, logrando un contraste sutil pero lleno de intención. El secreto está en no recargar, sino en dejar que el estampado sea protagonista en pequeñas dosis o en una sola prenda clave.

El animal print, bien llevado, no grita: susurra confianza. Tiene esa mezcla de sensualidad y poder que no pasa desapercibida, pero tampoco necesita justificarse. Quizás por eso muchas mujeres lo aman: porque cuando lo usan, sienten que caminan distinto, que el cuerpo se endereza, que la actitud cambia. Y eso es exactamente lo que la moda debería hacer: reforzar lo que somos, no esconderlo.

En San Juan, donde la luz del sol acaricia cada textura y los colores parecen más intensos, el animal print encuentra un aliado natural. Bajo esa claridad dorada que solo nuestra provincia tiene, los tonos tierra, los beiges y los ocres del print se realzan de una forma única. El contraste con el cielo azul profundo o con los paisajes áridos y majestuosos lo vuelve todavía más encantador. Es una paleta que habla nuestro idioma, una moda que se mimetiza con la belleza del entorno.

Así que si sos de esas mujeres que aman el animal print, esta temporada también es tuya. No lo guardes, no lo cambies: reinterprétalo. Combínalo con los nuevos colores, llevá esa estampa con orgullo y libertad. Porque la moda cambia, pero el estilo ese que nace de adentro se mantiene.

El animal print, al fin y al cabo, no es solo un estampado, es una actitud. Una forma de decir “aquí estoy” con fuerza y elegancia.

Y en San Juan, donde la vida se viste de sol y la tierra nos regala su color, ¿qué mejor escenario para lucirlo?