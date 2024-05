Mesa del Cobre en San Juan: los gobernadores de Córdoba y Catamarca pusieron en valor la mirada federal de la minería

Sin duda uno de los primeros en hablar fue el mandatario provincial local, Marcelo Orrego, quien agradeció la presencia de sus pares. En rueda de prensa expresó: “Necesitamos inversiones que no únicamente fortalezcan estas provincias (las que formarán parte de la Mesa del Cobre), sino toda la Argentina, pero hay que tener las reglas del juego claras, recomponer el tipo de cambio y próximamente esperaremos la eliminación del cepo”.

image.png

Por otro lado, señaló que la actividad minera permite fortalecer la economía del país, debido a las inversiones que ingresan no solo a las provincias en materia minera, sino también a Argentina.

Quien también tuvo contacto con los medios fue el gobernador de Córdoba, Martín Llaryola. “Argentina necesita de la minería. La Mesa del Cobre, que complementa la Mesa del Litio, es un hecho histórico. Pensemos en los máximos exportadores, como Chile y Perú, y por qué no Argentina. Argentina no está porque no se da un acompañamiento político. Por eso Córdoba viene a acompañar para que Argentina, en 10 o 15 años, sea uno de los máximos exportadores de cobre del mundo”, expresó.

image.png

Además, remarcó: “Creo que desde lo político tenemos que acompañar una visión federal. El crecimiento de la minería, el petróleo y el gas se da el interior, y por eso necesitamos acompañamiento político. La Mesa del Cobre es buena para San Juan y es buena para Argentina”.

Raíl Jalil, gobernador de Catamarca, remarcó la importancia sobre crear estos espacios. Cabe recordar que Catamarca forma además parte de la Mesa del Litio, el antecedente de modelo que se va a replicar en San Juan, por lo que la experiencia en la materia será fundamental a la hora de potenciar la actividad a nivel nacional e internacional.

image.png

“Estuvimos junto con el Gobernador de San Juan, de salta y Jujuy en Europa mostrando el potencial minero y siempre es bueno trabajar en forma conjunta, en forma regional, no somos competidores, hacemos una sinergia y en ese sentido somos un ejemplo para el país. Comenzamos con la región del litio, junto con el gobernador de ese momento, Gerardo Morales y Gustavo Sáenz. Es bueno comenzar ahora con la Mesa del Cobre donde esté la Nación también”, expresó en contacto directo con Tiempo de San Juan Jalil.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: " Mesa del Cobre en San Juan El gobernador de Catamarca, quien forma además parte de la Mesa del Litio, hizo mención a la importancia de la unidad de provincias para potenciar la actividad minera. Leé la nota completa en nuestra web y haciendo click en las stories de @tiempodesanjuan #mesadelcobre #tiempodesanjuan" View this post on Instagram A post shared by Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan)

La Mesa del Cobre será conformada por San Juan, Mendoza, Catamarca, Salta, Jujy y contará con el apoyo de Córdoba.