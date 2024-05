La Mesa del Cobre se volvió una realidad en San Juan: qué es y cómo impacta en la actividad minera

Uno de los primeros en hablar fue el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, quien aseguró que en el NOA hay amplias expectativas sobre la conformación de la Mesa del Cobre, debido a que “aportará loas divisas necesarias para aportar a la macroeconomía argentina”. “Estamos viviendo una nueva era de la humanidad. Tenemos muchos problemas con el cambio climático y se necesita de minerales como el cobre. Somos un país y provincia de oportunidades. Junto con la región del litio, la Mesa del Cobre ayudará a atraer a los inversores”, precisó.

Posteriormente, Carlos Sadir, gobernador de Jujuy, puso en valor la creación del espacio debido a la importancia que tiene el mineral a nivel internacional. Al respecto dijo: “El cobre y el litio son minerales muy importantes y necesarios para la transición energética, son importante por los capitales y su inversión, puestos de trabajo, empresas. Estoy feliz con esta idea y felicito a San Juan por este evento y la cantidad de gente que nos visita”.

Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza, agradeció la invitación recibida por la provincia para formar parte de la Mesa del Cobre, reconociendo que significa un gran avance para Mendoza. Además, detalló que “con la ayuda y liderazgo del gobierno nacional se abre una oportunidad para explotar la minería en Mendoza”.

A diferencia de San Juan, la vecina provincia aun no puede desarrollar la actividad minera, y Cornejo hizo referencia a ello: “Estamos venciendo las resistencias con mucho apoyo político. Parte de la oposición está ayudando para que haya minería sustentable en Mendoza. Agradecemos a San Juan porque Mendoza no puede estar afuera”.

Gustavo Sáenz, gobernador de Salta, precisó: “Esta mesa es muy diversa y plural. Podemos trabajar de forma conjunta, sobre todo cuando se trata de los recursos naturales, que son de cada una de las provincias, porque el mundo lo demanda. Es una tierra de oportunidades, pero las oportunidades pasan y hay que aprovecharlas. Les pido a empresarios que pongamos manos a la obra. No podemos seguir especulando. Es ahora cuando el país y el mundo lo demanda”.

Por su parte, Martín Llaryora, gobernador de Córdoba, comentó: “Tenemos talento, no tenemos conflictos internos, tenemos una realidad agro productiva muy importante”; y continuó: “Hay un acuerdo entre gobernadores de distintos partidos que queremos a nuestro país. Necesitamos encender motores, y la minería es un motor que debemos encender de una vez por todas. No firmo el acuerdo porque no tengo la potencia que tienen las otras provincias. Ojalá haya tecnología y encontremos. Pero venimos a acompañar porque necesitamos encender la minería”.

El secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, aprovechó la oportunidad para remarcar que la conformación de la Mesa del Cobre representa un acontecimiento histórico para Argentina.

Quien cerró con los discursos antes de la firma fue el gobernador anfitrión, Marcelo Orrego, quien señaló: “Tenemos la posibilidad de generar un mineral estratégico. Tenemos la posibilidad de generar un punto y medio más de PBI en San Juan y no podemos perder la licencia social. Debemos dejar de mirar para atrás y hacerlo para adelante. Hay que generar una sinopsis porque no hablamos de nosotros sino de futuras generaciones. Hoy hablar de minería es hablar de ambiente, hay que pensar en una minería sustentable”.

¿Qué es la Mesa del Cobre?

Se trata de un espacio, con semejanza a la Mesa del Litio, conformada por gobernadores cuyas provincias presentan potencial para la explotación del mineral.

Hoy el mundo produce 25 millones de toneladas de cobre, para el 2035 se estima que se van a necesitar 50 millones de toneladas de cobre y la única forma de cubrir esa demanda es ingresando proyectos nuevos. Parte de esa demanda la podría cubrir Argentina. Incluso, se analiza que el país podría posicionarse en el Top Ten de productores de metal rojo en el mundo.

El año pasado se conformó una Mesa del Cobre, pero está integrada por empresarios del rubro que se unieron para generar espacio común para el debate y la acción en función de la demanda global.

Ahora, con el apoyo de las provincias que tienen a la minería como política de Estado, se buscará que las regiones se vuelvan atractivas para los inversores y así poder contar con proyectos de explotación de cobre que potencien la actividad minera, generen puestos de trabajo y traccionen la macroeconomía.