La fecha que puso Josemaría para el inicio de la construcción de la mina ya lleva más de un año de demora

Pasó más de un año y la etapa de construcción del megaproyecto cuprífero Josemaría -ubicado en Iglesia- todavía no arranca. Las autoridades de la multinacional Lundin Mining -propietaria del emprendimiento minero a través de la empresa Deprominsa (Desarrollo de Prospectos Mineros S.A.)- anunciaron en mayo del 2022 que en septiembre del 2023 habría culminado el diseño de la ingeniería necesaria para dar rienda a la edificación de la estructura para la explotación de la mina. No fue así. Todavía no hay siquiera aproximaciones de una nueva fecha.