Exportaciones mineras: legislador sanjuanino pide a la Nación que informe por qué no se cobra retenciones a 10 empresas

La noticia de que una decena de mineras productoras de oro y plata no están pagando retenciones por las exportaciones en Argentina motivó al diputado sanjuanino Walberto Allende a presentar un pedido de informes al ministerio de Economía y a la Secretaria de Minería de la Nación.

El legislador, que preside la Comisión de Minería en el Congreso nacional, informó que pedirá saber los motivos por los cuales ese dinero que debió ingresar a la Nación por retenciones no se percibió. Calculó que se trata de unos 300 millones de dólares al menos hasta octubre, proveniente de 10 empresas mineras de diferentes provincias, dos de ellas –Veladero y Gualcamayo- de San Juan.

“Hay que aclarar que las firmas en Argentina no pagaron porque no se les está cobrando”, dijo el legislador en declaraciones a Radio Colon, respecto al supuesto inconveniente administrativo nacional, que no afecta directamente a San Juan. Las mineras aquí pagan regalías del 3%, mientras que las retenciones mineras son derechos de exportación que ingresan a la Nación.

Cuestión administrativa

Lo que aparentemente sucedió es que la normativa que establece la alícuota de retención venció en abril pasado y no fue renovada. Por eso las empresas mineras no tienen definido lo que deben pagar.

“En abril nosotros actuamos, pensábamos que esto ya se había solucionado”, dijo Allende, quien agregó que no hubo comunicación del gobierno nacional en ese sentido.

Las mineras

Las mineras que exportan oro y plata en Argentina son 10. Además de Veladero y Gualcamayo en San Juan, están Cerro Negro y Cerro Vanguardia ambas en Santa Cruz, y otras mineras menores que están ubicadas en Salta y Jujuy.

Allende dijo que, aunque los fondos de retenciones no ingresan a la provincia, indirectamente se pueden utilizar para realizar obras de infraestructura en la provincia.

La normativa depende de una ley de retenciones que tuvo idas y vueltas: durante la presidencia de Mauricio Macri se eliminaron, luego, en el gobierno de Alberto Fernández se establecieron en 15%. Y con la Ley Bases de Milei hubo una fuerte discusión por el aumento de las retenciones, incluso algunas se querían establecer de nuevo, como eran las de economías regionales.

“Lo que si corresponde al Ejecutivo es dictar el decreto de la alícuota, que al parecer no se ha hecho. Se venció la que puso Alberto Fernández y luego se dejó en suspenso”, dijo Allende. “Desconoceremos si hay un decreto de excepción para que estas empresas no paguen ese tributo”, añadió. Por ese motivo es que elevó un pedido de informes a Economía y Minería.