El ex presidente Frei, la reivindicación a Menem y su consejo a la minería local: "No trabajar en conjunto sería una locura"

No le fue sencillo irse, ya que decenas de empresarios y políticos hacían fila para intercambiar unas palabras con él y sacarse fotos. Lo hizo hasta con Lucía, la encargada del orden en los sanitarios que le pidió una selfie. Y cuando la efervescencia por su presencia se atenuó, el líder demócrata cristiano habló en exclusiva con Tiempo de San Juan.

image.png

¿Cuál es su visión del estado actual de la minería y que falta a los argentinos para explotar sus riquezas mineras como lo hizo Chile?

-Bueno, hoy día hemos visto que esta posibilidad existe. Se ha presentado hoy un conjunto grande de proyectos que permiten tanto a Chile como a Argentina seguir siendo países mineros. Y a Argentina desarrollarse mucho más, como lo ha hecho Chile en muchos años. Y sobre todo porque aquí se demostró que la firma del Tratado Minero con Argentina, que es del año 97, no ha perdido vigencia.

-¿Cree que ahora se va a reflotar ese tratado, como sería el modelo nuevo?

-Ahora va a seguir, y muy bien. Hay que hacer una integración energética. Recién estaba conversando con un señor aquí que me dice, ¿cómo va a ser la desalación del agua en Chile? y yo le conté que se hace con energías renovables que se producen en el norte o en el sur; con los aerogeneradores, con el sol, energía fotovoltaica y termosolar. Con eso se pueden desarrollar todos los proyectos a lo largo de la cordillera con protección del medio ambiente.

¿Inclusive los que están en San Juan del lado argentino, quizá trayendo el mineral hacia Chile?

-Sobre todo los que están en la frontera, porque muchos de estos proyectos que se mostraron hoy día son proyectos binacionales, y para eso se hizo el Tratado.

-¿Y usted que es artífice del Tratado junto con Menem, está convencido de que ahora llegó el momento?

-Sí, creo que ya hay muchos proyectos que están en maduración. Y tal como lo han expresado aquí todas las empresas, esto va; y va bien. Y eso permite en el futuro hacer muchos más proyectos con Argentina. En materia de turismo, en materia de energía, en materia de litio, en materia de hidrógeno verde, en todo. Nosotros desde Chile tenemos que complementar, tenemos casi 7.000 kilómetros de frontera. Tenemos todas las posibilidades para trabajar en conjunto. No hacerlo sería una locura.

-¿Y cuál sería el papel de Chile en la minería del cobre sanjuanino y argentino?

-Cada vez ha avanzado más el asunto tecnológico. Cada vez más las plantas mineras, como también se dijo aquí, son plantas que tienen que construirse sobre la base de la protección del medio ambiente, no seguir contaminando el mundo y eso, las empresas lo saben, lo tienen que hacer. Es un momento oportuno, así como hay tantos otros sectores que podemos trabajar en conjunto y poder ir adelante para el bienestar de nuestros dos países.

Menem, un amigo

El armado de la conferencia minera y la presencia de Frei no fue al azar. El histórico político mantiene firme su visión de potenciar el crecimiento minero con integración y complementación con Chile. En su discurso de cierre del VII Encuentro Minero Chileno Argentino habló de esto, y pidió un homenaje al ex presidente argentino. “Tuvimos momentos muy difíciles, la cuasi guerra en los años 70, pero salimos por el apoyo político en las relaciones bilaterales. Mi amigo, Carlos Menem; que fue un gran impulsor de esta decidida voluntad política de Argentina de trabajar en conjunto”, dijo antes de recordar acuerdos clave tales como el gasífero, que permitió la instalación de kilómetros de gasoducto en la frontera en los años 95 al 97.

"Al ver la cantidad de proyectos que tenemos en la Cordillera de los Andes demuestra claramente que debemos mirar el futuro en forma conjunta. Chilenos y argentinos cosa que no es común en nuestra América Latina. Yo creo que el destino de nuestra economía, de nuestro bienestar y de nuestro futuro está en la integración”.

Su recuerdo de San Juan

En su discurso en la cumbre minera Frei habló de cómo fueron consolidando con Menem los pasos fronterizos y recordó que resolvieron "decenas de puntos de conflicto”. Justamente la firma de ese acuerdo de solución a conflictos limítrofes, que fue parte indispensable del Tratado minero; se firmó en el auditorio Juan Victoria de San Juan, con Frei, Menem y el entonces gobernador Jorge Escobar.

“Estuve en San Juan, en el auditorio. Pero firmamos tantas cosas con Menem que ya ni me acuerdo. Pero pasan los años y están más vigentes que nunca”, recordó luego, ante la consulta de esta periodista. Pero el ex mandatario sí recuerda el vino sanjuanino. ¿Se queda con el vino sanjuanino o el chileno?, se le preguntó. “Hay de todo, depende de la viña (sonríe), hay que ser diplomático”.

-¿Qué le parece la Argentina de Milei?, preguntó Tiempo de San Juan

-Creo que el momento en que asumió el presidente Milei es muy difícil para Argentina. La deuda externa que tiene Argentina lleva largos años y aquí todos esperamos que le vaya bien. Para Argentina y para Chile también es conveniente. Porque las economías se complementan, el turismo se complementa, la energía se complementa. O sea, que Argentina esté sana y que Chile esté sano es beneficioso.

-¿Cuál es el consejo para las empresas y proveedores mineros que se reunieron aquí?

-Tienen que trabajar en cada país en una unidad público-privada y eso llevarlo hacia las relaciones también con Argentina y Chile, que tengamos esta continuidad de proyectos que es muy importante y que nos beneficia a ambos. Creo que son muchos los sectores económicos que pueden ayudar.

Frases picantes del discurso

Turismo: “Ahí están los pasos fronterizos, ¿cuántos millones de argentinos pasaron a Chile este año? Más de 2 millones y medio, y chilenos hacia allá. Y seguimos hablando de los pasos fronterizos, ¡y resulta que familias enteras por un fin de semana tienen que estar cuatro, seis u ocho horas en los autos parados! ¿Por qué, señores? ¡El mundo está volando, estamos en el Siglo XXI y resulta que para ir en auto a Mendoza o a San Juan tiene que pasar cuatro horas arriba del auto! Eso es un mínimo trabajo de los gobiernos políticos para resolver estos temas".

Chile y su apertura al Pacífico: “El 45% del PIB de Chile está en el comercio exterior a China, y el 75% añadiendo exportaciones, importaciones y servicios anexos. En los ’90 no era ni el 10%. Hoy las inversiones vienen del Pacifico. Solo Japón tiene más de 50 mil millones de dólares invertidos en empresas sanitarias y mineras. Chile está abierto al océano Pacífico y esa es otra oportunidad que Argentina tiene que aprovechar. ¿O ustedes creen que podemos seguir desarrollando el litio o el hidrógeno verde en forma separada cada país?"

Protagonismo de empresas privadas: “En pocas relaciones bilaterales en el mundo el sector privado tiene tanta relevancia como ocurre en las relaciones entre Chile y Argentina. Nos ha costado darnos cuenta de eso. Y es una fortaleza para el presente y para el futuro. Obviamente esta relación requiere de un decidido apoyo de los gobiernos de ambos países, que lo asuman como una política de Estado".

Minería chilena, se comparte: "La minería es la viga maestra de la economía de Chile, el sol de los chilenos. ¿Cómo no lo vamos a compartir, cómo no lo vamos a trabajar juntos? Por qué no dejamos atrás rencillas, que felizmente durante un largo tiempo, y me siento orgulloso de haber sido presidente y ocuparnos de ese tema con el presidente Menem porque había una amistad había una confianza y se tomaban las decisiones inmediatamente".