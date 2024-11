De detractor del RIGI a celebrar una inversión millonaria: el cambio del intendente Matías Espejo en Jáchal

Energías renovables Genneia no llega al RIGI para construir dos parques solares en San Juan: ni sí, ni no

Matías Espejo sin embargo admite que ahora está celebrando el anuncio de esta inversión que cree le hará bien a su pueblo, y aseguró que eso no es contraproducente con la postura peronista contra el RIGI.

“Nosotros hemos sido uno de los pocos que ha demandado explicaciones respecto a los beneficios del RIGI cuando se aprobó a nivel nacional. Y hoy me siento orgulloso de ser la primera intendencia del país donde el ejecutivo sancionó la resolución de adhesión al RIGI guardándonos esta posibilidad de mantener la soberanía del gobierno local”, dijo a Tiempo de San Juan.

Incluso agregó que “los recaudos que hemos tomado no han sido impedimento para que la compañía igual haga la solicitud de adhesión al RIGI en Jáchal”, en alusión al anuncio que realizó Gualcamayo, la mina de oro ubicada en el departamento.

Hace poco más de tres meses era otro cantar en tierras jachalleras. A fines de julio el jefe comunal peronista dijo que el Rigi no le gustaba, y se sumó al análisis del senador Sergio Uñac y el de la senadora María Celeste Giménez que votaron en contra del RIGI en la Cámara Alta. Los diputados justicialistas, Walberto Allende, Fabiola Aubone y Jorge Chica tambien votaron en contra en el Congreso nacional, al igual que los pares justicialistas provinciales en la Legislatura de San Juan.

Pero para setiembre, Matías Espejo aceptó el esquema de beneficios y sancionó una ordenanza que indica que la municipalidad de Jáchal adhiere al paquete normativo y reconoce la importancia del RIGI para atraer inversiones que promuevan el desarrollo económico local. Pero le agregó un condimento: “preservar la autonomía municipal, garantizando que cualquier adhesión a este régimen no comprometa la capacidad del municipio para gestionar sus recursos propios y políticas de desarrollo".

Cambio de actitud

Espejo reconoció este martes que al principio tuvo reparos contra el esquema promocional “por el desconocimiento”: “Yo he tenido muchos reparos, por supuesto que sí. Porque nadie me explicaba cuál es el beneficio del trabajador local, del ciudadano a pie. Yo decía no hay ningún empresario de mi departamento que tenga la posibilidad de invertir doscientos millones de dólares. Pero entendí que era un tanto injusto y a la vez nos decían que era la única posibilidad de que realmente los proyectos que estaban en carpeta se desarrollasen. Por eso dijimos, bueno, nosotros adherimos, pero con esta salvedad”, expresó. Agregó que sabe que en varios municipios del país estén analizando y tomando la postura jachallera.

Anuncio de inversión y pedido de cautela

El intendente de Jáchal dijo que el anuncio de invertir para reanimar la mina de oro Gualcamayo, explotar cales, construir un gasoducto y un parque solar ha generado mucha expectativa positiva en el departamento norteño, pero instó a ser “cauteloso”, porque faltan años para que se hagan realidad. Agregó que también resta que el gobierno nacional apruebe el plan de trabajo para acceder al RIGI.

“Pero estamos contentos. Hace un año se estaba presentando el plan de cierre de la mina Gualcamayo, cambió de manos y no solo no paró, sino que ahora está anunciando la posibilidad concreta de que carbonatos profundos sea una realidad. Es una satisfacción”, dijo Espejo.

Justamente entró como inversor a la mina Gualcamayo el español Juan José Retamero, que viene teniendo una extensa e intrincada pelea judicial con la empresa vitivinícola Fecovita.

Desempleo

Matías Espejo dijo que, aunque no cuenta con cifras exactas, sabe que el desempleo en Jáchal “es menor al de otros departamentos”. Pero agregó: “existe mucho empleo informal y también es cierto que hay grandes asimetrías, con muchos trabajadores del Estado como docentes, policías y agentes de salud”.

En ese punto agregó que si logra despertar nuevamente la minería en Jáchal se va a generar un círculo virtuoso, con el ingreso de dinero en el circuito económico, una mejora en el consumo en las prestaciones y en la calidad de vida de las personas.