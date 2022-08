Barrick habló de "ajuste" y despertó la preocupación en los proveedores sanjuaninos

“Hay problemas de insumos, repuestos para la maquinaria. Más allá de lo económico, hay restricciones en el funcionamiento, en el desarrollo de la mina. Sí, estamos teniendo problemas porque las regulaciones dicen que "no podemos pagar por importaciones", sólo recién a 180 días después de la liberación de los bienes. Esto ya nos ha ocasionado que algunos proveedores nos digan que no van a hacer negocios en Argentina. Esto asfixia a cualquier organización”, dijo Bristow en Diario de Cuyo. Tras conocerse estas declaraciones, el dialogo con Radio Sarmiento el representante de Barrick Sudamérica, Marcelo Álvarez, señaló que este tipo de problemáticas afectan significativamente la vida útil de la mina. “Hay que hacer ajustes. La situación de Veladero no es la mejor en tema de costos, vamos a tener que hacer una racionalización en servicios, vamos a tener que ajustar mucho la caja”, insistió el ejecutivo.