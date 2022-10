La Provincia cumplió con el 100% de los objetivos del Programa Proteger

En la ocasión, la Dra. Venerando resaltó el trabajo articulado con el Ministerio de Salud de la Nación que permite la obtención de recursos para mejorar la salud de todos los sanjuaninos.

Además, la jefa de la cartera sanitaria señaló: “Esperamos continuar con la implementación del proyecto, seguir trabajando con las líneas de cuidado para el abordaje de las enfermedades crónicas no transmisibles”.

Asimismo, Venerando puso en valor el compromiso y el desempeño de los equipos de salud pertenecientes a los diferentes programas que desarrollan sus tareas para el cumplimiento de los indicadores propuestos por el Banco Mundial”.

El Proyecto Protección de la Población Vulnerable contra las Enfermedades No Transmisibles (Proteger) se implementó en la provincia en el año 2016 junto con la Unidad de Crónicos y en el año 2019 tuvo una restructuración, en donde se trabajó con indicadores (IVT) enfocados en fortalecer el primer nivel de atención. Está compuesto por 32 efectores, 24 de los cuales son resultados priorizados. Se trabajó articuladamente con los diversos programas de salud para el cumplimiento de las metas perteneciente a estos indicadores.

Por otro lado, la jefa de Programa, Lic. Teresa Laciar habló sobre el objetivo de Proteger: “Contribuye a que las jurisdicciones organicen los servicios de salud, desarrollando y fortaleciendo redes formales de atención para las líneas de cuidado priorizadas, que incluyen al primer, segundo y tercer nivel de atención, y que alcancen el 100% de la población con cobertura pública exclusiva”.

Continuó: “Asimismo, busca mejorar las condiciones de los centros públicos de atención ambulatoria y brinda servicios de calidad, para fortalecer la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles, a través del acompañamiento y distribución de recursos financieros”.

Finalmente, la referente provincial del programa, Lic. Flavia Godoy, habló de la trayectoria del proyecto: “Gracias a la obtención de insumos se lograron establecer redes que fortalecieron múltiples áreas y programas. Trabajamos en la promoción de salud, mejorar la calidad de atención y el fortalecimiento institucional de acuerdo a los diversos indicadores".

En relación al balance, Godoy consideró que “fue positivo porque el proyecto que proponía el cumplimiento de metas cuatrimestrales o anuales tuvo un cumplimiento del cien sobre cien en los ocho indicadores. Esto permitió un trabajo articulado e integral con los diferentes programas bajo y con los jefes de zonas”.

La última acción por parte de Proteger transfiere a la provincia 82 computadoras All in One (AIO) para fortalecer la estrategia de sistemas de información.

Dichos bienes, fueron adquiridos con los fondos del Préstamo BIRF 8508-AR que ejecuta la Secretaría de Equidad en Salud del Ministerio de Salud de la Nación, de acuerdo con las disposiciones vigentes.

Fuente: Ministerio de Salud