Kiki San Juan, el espacio donde se potencia la danza, la lucha y el placer de ser

“La cultura ballroom es una expresión artística que ayuda a toda la comunidad de las disidencias y LGBTIQ+ a encontrar canales, actividades afines que tienen un impacto político en nuestra sociedad. Mediante la expresión artista encontramos la forma de manifestarnos por algo que está pasando y encontramos el fin en eso”, comentan Fantasy 007, Paiper 007 y Nachi Mercado 007, quienes forman parte de Kiki San Juan, pero no son las únicas personas que están detrás del grupo que durante varios meses lleva realizando diversas actividades para difundir el concepto.

Pero, ¿Qué es la cultura ballroom?

Para contextualizar, los inicios de estos espacios se dan en Nueva York a fines de la década de los ´60. Mientras socialmente las personas que formaban parte del colectivo LGBTIQ+ eran perseguidas, en la escena ballroom encontraban un espacio en el que poder ser era lo fundamental para destacar y hacerse de un lugar.

Categorías, competencias, preparaciones semanas enteras para lucir los mejores outfit o puestas se volvieron un espacio seguro donde canalizar los pesares que vivían día a día.

Si bien en un inicio los estándares de belleza del momento era lo que se “juzgaba” en las competencias, comenzó a crecer, ampliarse y a desarrollarse en diversas categorías que fueron ganando escena. La performance, el show a la hora de competir se volvió fundamental para destacar del resto.

¿Cómo es una kiki?

Conforme a lo que señalan desde el grupo local, el formato de una kiki suele ser muy diverso, de acuerdo a la ocasión, pero por lo general el más utilizado es el de la competencia. “Hay diferentes categorías y cada una de las personas se va desarrollando. Esta voguing, que es la más bailada, runway es la pasarela, y conforme a la temática se generan diferentes categorías”, comentan.

Si bien no se requiere contar con conocimiento previo para participar en algunas categorías, sí es necesario acercarse a la cultura y entender lo que está sucediendo. Además, las categorías van variando conforme a la ocasión y todo lo que suceda en el entorno para que más personas se puedan sumar, divertirse y experimentar el momento.

Para poder conformarse como tal, pasaron varias situaciones en el medio. “Da la casualidad que nuestra grupalidad se llama como el movimiento artístico en sí, pero hablando de lo que pasa acá, nos llevó aproximadamente dos años hasta formarnos como grupo, que sucedió el año pasado, con el objetivo de difundir la cultura ballroom en la provincia y tener una plataforma para acércanos a la gente de forma rápida o eficiente. Comenzamos con las prácticas en el interior del Parque de Mayo y desde ahí se pudo formalizar”, indican.

Y continúan: “luego tuvimos la oportunidad de dar clases en otros espacios, pero es una información que circula desde el 2020 en la provincia y siempre somos las mismas caras, pero no deja de ser un trabajo de todos los días”.

Las categorías de la kiki, el momento de brillar y darlo todo

Tal como mencionan, dentro de una kiki session hay diversas categorías que van mutando en cada edición.

Runway es, por decirlo de alguna manera, la más sencilla. Consiste en caminar, cual modelo de pasarela, con pose de por medio. No hay movimientos excéntricos, sino que depende más de la actitud de quien camina, para convencer a los jueces.

Beginner performance requiere un mínimo de elementos del vogue. Best Dressed tiene en cuenta no solo la actitud, sino el vestuario y como está hecho.

Vouge es una de las categorías más atractivas desde el movimiento. La danza, la incorporación de herramientas propias, como catwalk (cruzar las piernas una sobre otras, liberando las caderas); hands performanse (dar protagonismo a las manos); spins and dips (giros y caídas, uno de los componentes más vistosos del vouguing), entre otros movimientos que forman parte de la escena.

Cada participante de la categoría es juzgado por varios jueces que observan el desenvolvimiento de la persona, donde la actitud y seguridad forma parte fundamental de cada pasada.

Las casas y los “007”, íconos de la cultura ballrroom

Desde el inicio del desarrollo de la cultura ballroom existen las casas. Consisten en espacios donde el concepto de familia está muy presente. No solo participan en las categorías de manera conjunta, sino que forman lazos, contención, acompañamiento y escucha fuera de la pasarela. “Hay un sentimiento de pertenencia que encontras y se forman estas casas para ayuda, predisposición y demás”, señalan.

Es por este motivo que varias de las personas que participan de las kikis son nombradas con sus identidades artísticas acompañadas de “problema”, porque pertenecen a la Casa Problema, por citar un ejemplo local.

Pero, además, existen aquellas personas que son identificadas con el 007. Fantasy cometa al respecto: “Se les llama así a las personas que no están en una casa, son partícipes individualmente y proviene del agente de la película James Bond, ya que 007 son agentes que actúan solos y se toma ese concepto. Son como apellidos en cuanto a nuestro nombre artístico en la escena”.

La mirada de la sociedad, entre la indiferencia y la sorpresa

Nachi comenta que el factor común suele ser la sorpresa, relacionado con la difusión. “Esto irrumpe de manera muy abrupta y creo que eso esta bueno. Sea lo que sea que provoque, cambia en algo el verlo, el sentirlo, el hacerlo, y es la esencia, algo que no va a perderse ni se va a poder reemplazar, es algo que va a poder perdurar”.

Paiper por su parte comenta que cada kiki es distinta, con público diferente, por lo que quien no conoce de qué se trata, suele sorprenderse. Analizando la situación, señala: “Desde Kiki San Juan siempre hemos estado saliendo a la calle y nos topamos con experiencias diferentes. De repente nos encontramos con personas que les parece increíble y otros que no nos reciben de esa forma. Nosotras abrazamos todo eso, las amigas y las no amigas, porque construimos desde ahí, ese es nuestro espacio, esa es nuestra militancia, y si incomoda lo lamento, porque eso somos”.

El sueño de la Kiki en el futuro, llegando a todos los rincones de San Juan y más convocatoria

“Para el futuro me encantaría ver a más personas, que se puedan acercar, que puedan sentir lo que sentimos, la necesidad que se acerque gente es para compartir lo que estamos viviendo y hay algo destacable que pasa cuando caminas una kiki. Encontras una categoría para vos, que puede ser algo personal, una entrega, y eso es genuino. Estaría bueno que todas las personas puedan tener ese espacio”, asegura Fantasy 007.

Para Paiper, el objetivo de la Kiki es poder llegar a más personas, siempre dejando en claro que se trata de un espacio para todas las personas, donde impera el cuidado y la contención. “Nos ha costado mucho llegar hasta acá, somos pocas, van a ver siempre las mismas caras, pero estamos unidas, y esperamos ser un montón más para que la escena crezca, y poder trabajar juntes para todo lo que se viene, porque esto no termina nunca. Somos una familia y siempre estamos para la otra, por más que nos saquemos las pelucas, pero la idea es esa, estar siempre cuidándonos, ayudándonos en nuestros derechos, exigiendo más. Somos de la calle, siempre vamos a estar ahí”.

Nachi anhela que la Kiki pueda llegar a rincones de la provincia fuera de lo que es el Gran San Juan. No solo con la puesta en escena, sino llevando talleres e información sobre lo que es la Comunidad LGBTIQ+ y disidencias. “Muchas tenemos una cantidad de privilegios importantes, hemos luchado para eso, pero hay personas que no están en esa situación y la idea es poder igualarnos para tener las mismas oportunidades y creo que eso es lo fundamental”, finaliza.