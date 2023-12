Zodiaco: por un 2024 con ¿nuevo amor, trabajo o dinero?

Muy importante Cinco objetos que no le pueden faltar a tu árbol de Navidad para atraer abundancia, amor y buena suerte

Lo más destacado para el primer signo del zodiaco es el nodo norte transitándolo durante todo el 2024. En Astrología, se habla siempre de energía , de campos energéticos y no se puede descuidar la importancia de este punto en el cielo, pese a no ser un planeta tangible.

Esto deja a los arianos en una linda posición, aunque incómoda, porque propone salir del lugar de confort, el cielo les pide animarse a lo nuevo, y a veces, aunque la personalidad proteste, te puede sacar del lugar de confort alguna situación de la vida para ponerte a prueba.

Tauro

Continua hasta mayo el tránsito de Júpiter trayendo buena fortuna a los taurinos. Debido a que estuvo retrocediendo, va a pasar por los tres decanatos. Asi que hay expansión para todos. La buena administración de los recursos es el tema a trabajar este año para el signo.

La vida tiene ciclos para todos. Hay momentos en que hay que aprender a administrar la abundancia y otros, en que se requiere administrar la escasez. Tauro es el signo de la economía, de aprender a circular tanto la energía como el dinero.

Urano no los va a dejar tranquilos tan rápidos, se queda en Tauro todo el año: el tercer decanato es el más sensible y cuando Júpiter deje de compensar a partir de junio, hay que estar atentos con no perder los estribos.

Géminis

Y sí: si en junio Júpiter deja Tauro, obviamente entra a su signo contiguo. Pero no nos quedemos solo con este planeta, en el mismo elemento aire. Plutón desde Acuario les propone cambios radicales y profundos, que no se entienden fácilmente al ocurrir, pero con el tiempo dejan una gran enseñanza.

Géminis espera cambios en junio.

La combinación de ambos da una buena fortuna para animarse a grandes cambios. Estos cambios empiezan en lo interno y no en lo externo. Esto último es el reflejo de lo que el karma grabado en imágenes emite hacia el exterior.

El cielo te propone mirarte, conocerte, cambiar. Si esto se hace a consciencia la buena fortuna jupiteriana va a dar mostrar rápidos frutos.

Cáncer

Con Saturno y Neptuno en agua durante todo 2024, este profundo signo del zodiaco tiene posibilidades de dejar de caminar hacia atrás, dejar de mirar el pasado para buscar la siembra de nuevas semillas.

El pasado no se niega ni se olvida, pero si se deja atrás, esa es la propuesta del cielo. Sanar heridas, aprender a perdonar y perdonarse.

Neptuno te conecta con lo mejor de los mundos sutiles que te pueden guiar en este camino. Saturno te ayuda a llevar las cosas a cabo. Toma nota de lo que dejaste pendiente en lo sentimental: este es un año para trabajar y obtener grandes resultados.

Leo

Varios imprevistos pueden tener los leoninos este año, Urano en cuadratura los va a probar. El tema a trabajar es la humildad y saber diferenciar la simpatía de la empatía.

A partir de noviembre, Marte retrocede en su signo, es un hecho astrológico para tener en cuenta no solo para los leoninos sino para el resto de los signos. Para un signo fijo como este, saber persistir en un sueño confiando en que el universo te va a guiar para poder alcanzarlo es clave. Si hay pureza de motivos nada de esto va a afectar.

Virgo

Plutón y Júpiter van a estar por momentos en tierra y por momentos no, hasta mayo van a contar con el apoyo de Júpiter y desde septiembre con el de Plutón aunque en retroceso.

Un consejo a los virginianos: no estancarse.

Primero se encuentra la posibilidad de expansión y el punto a trabajar es no dormirse en los laureles. Plutón hace la última propuesta de cambios profundos a los signos de tierra, que generen resultados estables y den una mejor calidad de vida, donde los desafíos van a estar pero serán nuevos. Las pruebas a sortear vienen por la oposición de Saturno desde Piscis por todo 2024 lo cual puede llevarte si te lo permitís al pesimismo y pensamiento melancólico de que todo pasado fue mejor.

El pasado fue lo mejor para ese momento, no para este presente. No te estanques.

Libra

Es un tiempo para reconciliarte con vos, con todas las situaciones y personas que te hayan generado conflictos que aún perduran en tu corazón.

Plutón en aire propone cambios lentos pero constantes y el signo de Libra puede utilizarlo para lo que mejor sabe hacer y es relacionarse con las personas.

Encontrar la paz y sanar viejas heridas abiertas, va a traer plenitud en todas las áreas de tu vida.

Escorpio

Todo 2024 tiene a Urano en oposición y hasta mayo a Júpiter. Urano rompe con las viejas formas y trae nuevas. Júpiter expande lo que hay y trae protección y abundancia.

Será importante librarse de la tendencia escorpiana a quedarse resentido por el pasado, ya que si no, la benevolencia de Júpiter sólo seguirá expandiendo lo que cargues en tu mochila.

Aceptando el pasado, podés recibir lo que está esperándote como relaciones gratificantes e inspiradoras que te permitan sentir y abrir nuevas puertas.

Sagitario

Saturno y Neptuno transitan durante todo 2024 el signo de Piscis y están en fricción con tu signo. Afectan sobre todo a tu mente concreta.

Neptuno, de a momentos, te puede aportar mucha sensibilidad, inspiración y conexión. Por otros, hace que la realidad se distorsione: puede haber fantasias, dudas y miedos.

Sagitario y su flecha. (Foto: Adobe Stock)

Saturno aporta claridad, esto es reestructurar tu mente para que puedas definir tus verdaderos ideales y llevarlos a la práctica. Podes vivir este ciclo de manera crítica o gozosa.

Capricornio

Urano sigue transitando los signos de tierra y lo hará también en 2024. Es un tiempo importante y una oportunidad que se te da para poder mejorar en la vida amorosa, tu vocación, tus hijos, tus creaciones y proyectos personales.

Urano te conduce a lo nuevo, te sorprende, te permite descubrir nuevas técnicas y caminos para realizarte.

Acuario

Hasta principios de septiembre, Plutón estará sobre tu signo. Luego retrocede a Capricornio nuevamente.

Es apenas un esbozo de lo que será la entrada definitiva de Plutón en Acuario en 2025. Como acuariano o acuariana, tenés la oportunidad de hacerlo todo nuevo. Y eso implica ver qué del pasado hay que conservar y qué precisa ser transformado. De vos, depende estar en armonía sin dejar de ser auténtico.

Si hay conflicto con algo o alguien, aún queda camino por andar.

Piscis

Continúa recibiendo en 2024 la influencia de Saturno. Es quien marca ciclos, materializa y a veces pone límites. Podes vivir el tránsito como una gran crisis o no.

Los piscianos, por su característica dual (Su símbolo son dos peces: Uno mira para un lado y otro para el opuesto) pueden pasar de la inmensa alegría y un mundo lleno de colores, al estado más gris y depresivo. Depende de qué pez tenga más peso.

Saturno te ayuda a estar con los pies en la tierra, templar las emociones, y discernir qué es fantasía y qué no.