¿Vergüenza?: estos son los signos más caraduras del zodiaco

Muchos otros asocian esta capacidad de no tener vergüenza a una habilidad o virtud, ya que suelen tener menos problemas para hablar en público, para expresar lo que sienten ya sea bueno o no y para decir lo que piensan sin mirar a quien.

Son ambas cualidades compatibles con los siguientes signos que te mostramos a continuación.

Cabe destacar que puede esta apreciación cambiar según el ascendente de cada signo en particular, pero, ante un relevamiento por parte de los profesionales de la astrología, estos son sin dudas los signos más caradura del zodiaco actual:

Cáncer

A Cáncer le gusta desenvolverse en público todo el tiempo, no temen hablar con otros, cantar ni actuar frente a grandes grupos de personas a pesar de que suelen ser muy irritables. Se sienten cómodos cuando logran visibilidad y esa es su zona de confort.

Las personas de este signo tienden a desenvolverse bien en su primera vez ante grupos de personas nuevas como en fiestas, oficinas o acontecimientos familiares importantes. Son buenos anfitriones y un visitante que hace sentir cómodo a cualquiera sin importar el ámbito.

Sagitario

A Sagitario no lo incomodan los desafíos, se sienten como pez en el agua ante grupos grandes de personas para enfrentar de manera personal. Son el signo sin vergüenza alguna ideal para hablar frente a un grupo grande, su característica de extrovertidos lo pondrá al frente y con notoriedad sin ningún inconveniente.

Tienden a ser voceros, les gusta bromear y reírse de sí mismos. Por ese motivo, Sagitario puede ser considerado un caradura. Se ríe sin complejos y no teme al ridículo. Pero ojo que a veces muestra una fachada sobre su real estado ánimo.

Géminis

No importa donde vaya, Géminis quiere ser el centro de atención. Hablará más fuerte que los demás, se reirá como nadie y compartirá anécdotas graciosas sin importar donde se encuentre y sin sentir vergüenza alguna.

Para Géminis ser extrovertido y un poco caradura es algo totalmente habitual, suelen lidiar con los beneficios y los prejuicios que esto conlleva. No a todo el mundo le resulta simpático alguien que no para de hacer bromas. Aunque a veces se muestran muy hacia adentro y esa es una clara señal de que no están en su mejor momento. Para tener en cuenta.