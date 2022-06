Urgencia 24 horas: cuáles son los signos del zodíaco más hipocondríacos

VIRGO, a la cabeza

Es sin dudas el más hipocondríaco de todos. Llevan la exageración a flor de piel. Su mayor sufrimiento es pensar en su salud porque ven su futuro de una manera fatalista. Son ideales a la hora de enfermar su mente y en consecuencia, su cuerpo. Son seres nerviosos y paranoicos. Estas personas se la pasan visitando médicos tras médicos porque consideran que "es mejor prevenir que curar". Se dejan llevar por las emociones y no por lo que les dicta la razón.

hipocondri.jpg Dos signos son los más hipocondríacos.-

LIBRA, también

Las personas de este signo son un caso particular. Le temen a los doctores, no van casi nunca a un hospital. Pero si tienen algún dolor recurren de inmediato en búsqueda de atención. Ellos solo quieren que alguien les asegure que no están solos, pero seguirán convencidos de que los análisis o estudios no son correctos. Aman el drama.