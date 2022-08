¡Unos Pinochos!: el ranking de los 3 signos más mentirosos

De acuerdo al signo del zodíaco que integran hay tres que son los más mentirosos de todos. Ellos son personas que rara vez dirán una verdad, que incluso inventan historias super elaboradas con tal de zafar, y no les importa dañar a cualquiera con sus palabras. Así que te vamos a contar en este ranking de signos quiénes son para que estés atento.

Ocupan el primer lugar de este ranking. Ellos les mienten a los demás, pero también a sí mismos. Son los peores y la gente los conoce por su capacidad de mentir. Ellos te contarán historias super inventadas con tal de quedar bien parados o que incluso pareciera que tienen el control de la situación, por más que nada sea verdad.

2- Cáncer

Siempre tienen algún problema para decir la verdad y decir "no" de manera educada no está en su lista de prioridades. Suelen ser personas muy emocionales y sensibles y justamente por eso llevan sus sentimientos a flor de piel porque los hace sentir muy seguros de sí mismos. No les gusta que nadie les diga lo que deben hacer y prefieren estar siempre averiguando las cosas.

3- Aries

Son personas muy groseras, que jamás se preocupan por los sentimientos del resto. Ellos no saben mentir de una forma educada. Se los conoce por ser seres sumamente directas, honestas y francas. Pero tienen también una tendencia a ser arrogantes y bastante egocéntricos. Ellos buscan estar siempre al mando de las cosas y harán lo que sea necesario con tal de conseguir su objetivo.